Confira a agenda do fim de semana em Ananindeua

O Ananindeua em Revista separou as melhores festas, bares e restaurantes que vão bombar no final de semana no município de Ananindeua. Devido à pandemia, os locais seguem as regras de segurança sanitária e o uso de máscara de proteção contra a Covid-19 é obrigatório. Confira abaixo a agenda e divirta-se:

Sexta, 4 de março

Tributo a Paulinha Abelha

Adriana Oliver, Tropa do Forró e DJ Diogo.

Rua Jardim Brasil II, 67B, Levilândia.

@anani.beer

Ressaca de Carnaval

Cabra Nu 12, a partir das 22h.

Black Pub (Travessa WE 68, 402).

@blackpuboficial

Show de Nana Costa e DJ Diego Pires

Travessa WE 13, n 151, Cidade Nova 2, próx à Praça da Bíblia.

@ticomebareresto

Akilla Marques

Show a partir das 22h.

TV WE 70A, 272, Cidade Nova 7

@athenabardaria

Fuja da rotina

Sexta com banho de piscina, diversão e novidades no cardápio.

Bancrévea (Rod Mário Covas, km 5).

@bancrevea_belem

Markinho Duran se apresenta no Rock Beer, no Anani Beer (Reprodução Instagram)

Sábado, 5 de março

Rock Beer

Markinho Duran, Aline Alves e DJ Diogro

Rua Jardim Brasil II, 67B, Levilândia.

@anani.beer

Show de Layna Bellini e DJ Diego Pires

Travessa WE 13, n 151, Cidade Nova 2.

@ticomebareresto

Grupo Deixa em Off

Show a partir das 22h.

TV WE 70A, 272, Cidade Nova 7

@athenabardaria

Pop Rock

Banda Georocks e banda Quadraphonic.

Black Pub (Travessa WE 68, 402).

@blackpuboficial

Rock Clássico

Solo Acoustic Classic Rock com Claudio Wallace, às 21h. Gênero: Clássicos do Rock como U2, Beatles, Pink Floyd, Nirvana, Bread, Simon and Garfunkel, Elton John, Queen, Rolling Stones, Elvis Presley, Bob Dylan e outros grandes nomes do Rock. Informações: 91 98156-2461.

Cosanostra PUB (Cidade Nova 2 - WE-22 esquina com SN 03).

@claudiowallaceoficial

Domingo, 6 de março

Samba Ticome

Bruno Dias e Banda. Entrada livre até as 19h. Início às 18h.

Travessa WE 13, n 151, Cidade Nova 2.

@ticomebareresto

Victória Pinheiro

Show a partir das 21h.

TV WE 70A, 272, Cidade Nova 7

@athenabardaria

Regueira Black

Um domingo com muito reggae.

Black Pub (Travessa WE 68, 402).

@blackpuboficial