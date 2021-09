Cresce em 6% no número de atendimentos a ciclistas acidentados em hospital de Ananindeua

A bicicleta é um meio de transporte que vem crescendo em todos os locais e a pandemia potencializou essa prática em muitos brasileiros, principalmente para evitar aglomerações no transporte público. O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, Região Metropolitana, aponta aumento de 6,09% nos atendimentos envolvendo ciclistas.

O período do levantamento é de janeiro a junho deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Na estatística são somadas quedas e os acidentes envolvendo motocicletas, automóveis, ônibus e caminhões. Na unidade foram atendidos 82 ciclistas no ano de 2020. Neste ano, o Metropolitano já prestou assistência a 87 ciclistas.

Custo médio de um paciente acidentado

A Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet) informa que cresceu em 45% a quantidade de acidentes de ciclistas no Brasil. Ainda segundo a Abramet, anualmente, os gastos com tratamentos de traumas envolvendo esse tipo de paciente somam mais de R$ 15 milhões para o Sistema Único de Saúde (SUS).

“No Hospital Metropolitano, o custo médio de cada alta, envolvendo mão-de-obra e todos os insumos utilizados pelo paciente, além da hotelaria, custa mais de R$ 21 mil”, destacou o coordenador do Pronto Atendimento do HMUE, José Guataçara. O médico completa ao dizer que “é necessário investir na prevenção para evitar novos aumentos”.

Francisco Rafael dos Santos, de 33 anos, está internado no Hospital Público Estadual Galileu (HPEG), em Belém, unidade que integra a rede pública de saúde do Governo do Pará. Segundo informações do próprio paciente, ele foi atingido por um ônibus enquanto voltava do trabalho e de bicicleta.

“Como era de noite, creio que devido a escuridão, o motorista do coletivo não me viu. Por isso que eu ressalto a importância dos equipamentos de proteção e sinalização”, conta Rafael, que já precisou passar por uma cirurgia e realiza fisioterapia diariamente.