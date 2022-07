Covid-19 em Ananindeua: posto do Abacatão tem mais de 29% de resultados positivos nesta quarta

Pouco mais de 29% dos testes de covid-19 realizados nesta quarta-feira (13) no Ginásio de Esporte Dr. Almir Gabriel (Abacatão), em Ananindeua, deram resultado positivo. Ao todo, foram disponibilizados 201 testes apenas para esse ponto, sendo que 59 deram resultado positivo, 134 deram negativo, 2 não tiveram resultado e 6 deram inconclusivo. Os indivíduos que testaram positivo receberam orientação da Secretaria Municipal de Saúde para ficarem em isolamento residencial. Em caso de piora do quadro com falta de ar, a orientação é procurar imediatamente as unidades de emergência.

Esse posto do Abacatão começou a funcionar para testagens nesta quarta-feira (13). O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h. Por dia, serão disponibilizados, em média, 120 testes.

No momento do atendimento, o usuário deve levar RG, CPF ou cartão do SUS e comprovante de residência. Para seguir com a testagem, o paciente deve apresentar sintomas gripais, como tosse, dor de cabeça e coriza, há pelo menos três dias.

Jhonatan Smith, de 23 anos, foi um dos pacientes que compareceram até o Ginásio do Abacatão para fazer o teste, porque estava com alguns sintomas gripais desde domingo quando começou a apresentar febre, coriza e perda do olfato. “Eu resolvi vir aqui para fazer o teste pois trabalho com idosos, pessoas de risco e vim testar para evitar contaminá-los”, contou. Ele não informou o resultado.

A secretária de saúde, Dayane Lima, explicou que a pessoa já sai do Abacatão com o resultado em mãos para saber se é negativo ou positivo. "Além disso, estamos ofertando o Atestado Sanitário no site da Prefeitura. Após o resultado do teste positivo, a pessoa já pode enviar seus dados e anexar a foto do teste e aí consegue seu atestado online mesmo, tudo rápido e sem burocracia”, disse.

Atestado digital

De acordo com a prefeitura, o atestado sanitário digital é o primeiro serviço de emissão do documento totalmente virtual do estado do Pará, disponibilizado para quem testar positivo para covid-19. A iniciativa está disponível para todos os moradores ou pessoas que trabalham no município e cujos exames atestarem a infecção pelo vírus.

Para ter acesso ao serviço, basta entrar no site da prefeitura de Ananindeua (www.ananindeua.pa.gov.br), clicar na pop-up do atestado sanitário, preencher o formulário necessário e anexar o laudo (legível) do resultado do exame positivo, assinado pelo profissional responsável pelo teste. O atestado sanitário virtual será encaminhado em até 12 horas ao paciente via e-mail.

Testagem em outros pontos

Paralelamente ao novo centro de testagem, a gestão municipal segue realizando 24 horas o atendimento médico e testagem nas três Unidades de Urgência e Emergência e nas quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) do município. Nas Unidades 24 horas, os atendimentos e testagens estão sendo feitos em pacientes com casos graves e moderados.

Locais de atendimento e testagem 24 horas:

- Unidade de Urgência e Emergência do Paar

Endereço provisório: Conjunto PAAR, em frente a Paróquia São Vicente de Paula, fim da linha do PAAR Ver-O-Peso

- Unidade de Urgência e Emergência do Jaderlândia

Endereço: Conj. Jaderlândia rua G, Jaderlândia

- Unidade de Urgência e Emergência de Águas Lindas

Endereço: Rua Osvaldo Cruz, Águas Lindas

- Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Nonato Sanova – Distrito Industrial

Endereço: Primeira Rua Rural, nº 02

- Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dom Helder Câmara – Cidade Nova II

Endereço: Tv. WE 16, S/N

- Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Carlos Mariguella – Aurá

Endereço: Rua Zumbi dos Palmares, S/N.

- Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Daniel Berg - Icuí

Endereço: Estrada do Icuí, nº 895.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)