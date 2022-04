Covid-19: Confira onde se vacinar em Ananindeua nesta segunda (11)

Em Ananindeua, a vacinação contra a covid-19 ocorrerá do dia 11 ao dia 15, das 8 às 12h30, em 27 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. Crianças de 6 a 11 anos e demais pessoas a partir de 12 anos e mulheres grávidas receberão a primeira e a segunda doses da vacina Coronavac. Já crianças de 5 a 11 anos, imunocomprometidos ou não, serão vacinadas com a primeira e a segunda doses da Pfizer pediátrica.

A vacina Janssen será destinada às pessoas a partir de 18 anos ou mais, menos grávidas. Serão aplicadas a terceira e quarta doses. A quarta será destinada a pessoas com 65 anos ou mais, imunocomprometidas ou não.

Para vacinar a primeira dose: RG, CPF ou Cartão SUS. Para vacinar a segunda, terceira ou quarta dose: RG, CPF ou Cartão SUS e o cartão de vacinação.

Confira os locais de vacinação: