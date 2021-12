Confira a agenda de vacinação contra Covid-19 em Ananindeua

Nesta segunda-feira (27), a van da Vacina Delivery, de Ananindeua, estará no bairro do Atalaia, na rua Jarbas Passarinho, n° 100, próximo a quadra do Combat, com atendimento de 08h às 12h. Para receber o imunizante, é necessário apresentar RG, CPF ou Cartão SUS e cartão de vacinação para tomar a segunda ou terceira dose.

Outra opção para quem precisa atualizar o cartão de vacinação é o Corujão da Vacinação. Nesta semana, nos dias 27, 28 e 29, o mutirão será realizado no Mix Atacarejo da Mário Covas, Shopping Metrópole e Supermercado Preço Baixo, de 18 às 21h.

Além disso, a prefeitura do município está disponibilizando a primeira dose, a segunda dose da Coronavac, a segunda dose da Astrazeneca e Pfizer, e a terceira dose (dose de reforço) em 22 Unidades Básicas de Saúde (UBS), de segunda a sexta-feira, sempre das 08h às 13h.

Os documentos necessários para a primeira dose são RG, CPF ou Cartão SUS e o comprovante de residência. Já para a segunda e terceira dose são: RG, CPF ou Cartão SUS e o Cartão de vacinação.