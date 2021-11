Confira a coluna de Jeferson Hoenisch desta sexta-feira, 12/11

AULÃO DA MACHIDA

O Shopping Metrópole Ananindeua, em parceria com a academia Machida Fight Fit, está oferecendo aulões gratuitos. Durante os dias 13, 20 e 27 de novembro, os amantes de atividade física poderão participar das aulas de Funcional e Fit Dance, indicados para maiores de 12 anos, e de Muay Thai, a partir de 6 anos. Os aulões ocorrem na Praça de Alimentação, no piso L3, sempre a partir das 18h.

ANIVERSÁRIO

Eliana Rodrigues, símbolo da campanha do câncer de mama no município e no estado, trocou de idade na quarta-feira (10). Uma das idealizadoras do grupo Amigas do Peito, Eliana passa por mais uma etapa no tratamento oncológico e esta coluna deseja felicidades e saúde!

Eliana passa por mais uma etapa no tratamento oncológico (Divulgaão)

PROJETO DE LEI

A Assembléia Legislativa do Pará (Alepa) aprovou o projeto de lei n° 036/2021, de autoria do deputado estadual Miro Sanova, que torna obrigatória a prestação de socorro imediato em caso de atropelamento de animais nas vias públicas do estado do Pará. A lei Sanova, como já está sendo chamada, agora segue para sanção do governador Helder.

ALEPA aprovou o projeto de lei n° 036/2021, de autoria do deputado estadual Miro Sanova (Divulgação)

FESTA SURPRESA

A Professora Vera Lúcia Barbosa ganhou nesta semana uma festinha surpresa toda especial para comemorar seu aniversário no último dia 26. Tudo sob os cuidados de um grupo de amigas, entre elas, Karla Barreto e Kamylla Tavares, da Aliança Democrática Partidária de Ananindeua.

A Professora Vera Lúcia Barbosa ganhou nesta semana uma festinha surpresa toda especial para comemorar seu aniversário no último dia 26 (Divulgação)

ANIVERSÁRIO

Olinda Jacques, toda sorridente na coluna, comemorou mais um ano de vida ao lado dos filhos, e também de seus gatinhos. O bolo foi assinado por Paty Cake, com clique de Wellyngton Coelho.

Olinda Jacques, toda sorridente na coluna, comemorou mais um ano de vida (Divulgação)

NOVEMBRO AZUL

No próximo dia 20, o cantor e compositor paraense Ed Luz (nas escadas de O Liberal) se apresenta na programação alusiva ao "Novembro Azul", organizada pelo Projeto AME-SE, na Praça Tancredo Neves (travessa WE 14, Cidade Nova 4). Terá ainda um aulão de dança com o professor Romesom Moura e sorteio de brindes.

Cantor e compositor paraense Ed Luz (nas escadas de O Liberal) se apresenta na programação alusiva ao "Novembro Azul" (Divulgação)

HABITAÇÃO

O Deputado Federal Cássio Andrade (PSB), viabilizou uma audiência com o Secretário Nacional de Habitação, Alfredo Santos e o Secretário de Habitação de Ananindeua, Alexandre Gomes, nesta semana, em Brasília (DF). Na ocasião, foram apresentadas pautas importantes sobre as emendas parlamentares do deputado para o programa de melhorias habitacionais. Além do retorno das obras no Residencial Pouso do Aracanga, localizado no Aurá, que irá beneficiar mais de 1.344 famílias com unidades habitacionais, e, também, sobre a ampliação da regularização fundiária em Ananindeua e o incentivo de novos empreendedores habitacionais.