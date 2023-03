Círio Solidário: Imagem de Nossa Senhora visita devotos durante ação social em Ananindeua

Na manhã deste sábado, 18, moradores de Ananindeua tiveram acesso a serviços de saúde, emissão de documento e atendimento jurídico durante a primeira edição do Círio Solidário 2023. O evento ocorre na Paróquia Nossa Senhora das Graças, na Praça Matriz do município, até as 13h. Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), organizadora do evento, diz que as expectativas para o dia estão sendo atingidas. A meta é promover mais de mil atendimentos até o fim da programação.

A psicólogca Amanda Pinto, de 24 anos, moradora de Ananindeua, aproveitou a oportunidade para se cuidar: 'Eu fui buscar dermatologista e limpeza de pele, devido a uma alergia que apareceu esses dias. Eu estou esperando há uns dois meses atendimento pelo SUS, esse é um que demora. Por isso aproveitei pra vir logo aqui e foi muito bom. A médica já avaliou a situação, descobriu o que era, me passou todos os medicamentos então eu já vou resolver esse problema. Aproveitei para fazer limpeza de pele, cuidar da autoestima. É muito importante esse tipo de ação, porque a pesar de o SUS ser um dos melhores sistemas de saúde do mundo, ainda tem alguns problemas".

Serviços de dermatologia estavam entre os atendimento de saúde voltados à comunidade. (Ascom / DFN)

Para a organização, a procura por parte do público está sendo bem avaliada: "Quando a gente se prepara, Deus ajuda. A gente já conseguiu atender mais de 600 pessoas no atendimento médico e mais de 400 pela Defensoria, emitindo certidões, carteira de trabalho e RG", diz o coordenador do Círio Solidário, Rodolfo Kalume.

Rodolfo revela que a próxima edição do Círio Solidário está prevista para acontecer em junho, no município de Santa Bárbara do Pará. "A gente só ainda não sabe qual igreja, mas quando estiver mais perto a gente vai avisar".

Até o momento, a organização do evento calcula que 400 cestas básicas serão entregues à paróquia onde ocorre a ação. Elas são frutos de arrecadação voluntária de participantes do evento.

"Em 2022, foram quatro edições que ofertaram 4,1 mil atendimentos médicos, 1,1 mil documentos emitidos, 330 atendimentos jurídicos e mais de 3 mil cestas básicas doadas. Desde 2020, a DFN conseguiu produzir, com o dinheiro e alimentos arrecadados, através de doações, mais de 10 mil cestas básicas que beneficiaram as paróquias das regiões onde ocorreram as ações", diz DFN.