Círio 2023: Imagem Peregrina visita bairros de Ananindeua neste fim de semana

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) realiza, no próximo sábado (9) e domingo (10), a quinta visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré às regiões episcopais, este ano. Desta vez a Imagem estará na região episcopal São Vicente de Paulo percorrendo bairros do município de Ananindeua, entre eles, Paar, Icuí, Guanabara, Atalaia, Coqueiro e Curuçambá.

No dia 9, a visita começa com saída às 7h30 da Basílica Santuário, seguindo para recepção na ESMAC e percorre a feira da Cidade Nova IV, hospitais, paróquias, encerrando o dia com vigília na Paróquia Santo André Apóstolo, a partir das 21h, com a vigília da juventude. No dia seguinte, está programada a visita na feira do Jaderlândia e algumas paróquias, retornando para a Basílica Santuário às 20h.

“O Círio vai se aproximando e esses momentos ao lado de Nossa Senhora ficam cada vez mais especiais. Já estamos vivenciando o Círio por toda a cidade. As visitas em instituições se intensificam, e justamente por isso vamos realizar mais duas visitas a outras regiões episcopais ainda este mês, nos dias 28 e 29 de setembro, na região de Nossa Senhora do Ó, e dia 30 de setembro, na região do Menino Deus”, conta Antônio Sousa, diretor de procissões.

A região episcopal São Vicente de Paulo tem como vigário o padre Ivan Conceição e é composta pela área missionária Nossa Senhora Maria Mãe da Igreja e mais 16 paróquias, sendo elas a Paróquia Cristo Peregrino, no Atalaia; Paróquia Cristo Rei, na Guanabara; Paróquia Divino Espírito Santo, no Coqueiro; Paróquia Mistério da Transfiguração do Senhor, no Curuçambá; Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, no Coqueiro; Paróquia Nossa Senhora do Amparo, na Cidade Nova; Paróquia Santa Maria Mãe de Deus, no Maguari; Paróquia Santa Paula Frassinetti, no Coqueiro; Paróquia Santa Rita de Cássia, no Coqueiro; Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, no Coqueiro; Paróquia Santíssimo Redentor, no Icuí-Guajará; Paróquia Santo André Apóstolo, no Coqueiro; Paróquia Santo Inácio de Loyola, no Icuí – Guajará; Paróquia São José Operário, no Icuí – Guajará; Paróquia São Lucas Evangelista, no Guajará; e Paróquia São Vicente de Paulo, no Paar.

Programação:

Sábado, 9 de setembro:

08h30 – Recepção da Imagem na ESMAC

09h30 – Feira da Cidade Nova IV

10 às 13h – Câmara Municipal de Ananindeua

13h30 – Hospital Santa Maria de Ananindeua

14h – Paróquia Transfiguração do Senhor

15h – Paróquia São Vicente de Paulo

16h – Paróquia Santíssimo Redentor

17h – Paróquia Santa Paula Franssinetti

18h – Paróquia São Lucas Evangelista

19h – Paróquia Santuário Santa Rita de Cássia

20h – Área Missionária Santo Agostinho

21h – Paróquia Santo André Apóstolo

Domingo, 10 de setembro:

07h – Feira do Jaderlândia

07h30 – Paróquia Cristo Peregrino

08h30 – Área Missionária Maria Mãe da Igreja

09h30 – Paróquia Cristo Rei

10h30 – Residencial Castanheira

11h30 – Casa Assis Panificadora

13h30 – Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe

14h30 – Seminário do Preciosíssimo Sangue

15h – Paróquia Divino Espírito Santo

16h – Paróquia Santo Inácio de Loyola

17h – Paróquia Ascensão do Senhor

18h – Paróquia São José Operário

19h – Paróquia Nossa Senhora do Amparo