Programação do cinema: saiba quais filmes assistir esta semana

Baseado em uma das séries de videogame mais vendidas e aclamadas pela crítica de todos os tempos, o filme “Uncharted: Fora do Mapa” chegou aos cinemas nesta quinta-feira (17). Agora, o ator Tom Holland está em dose dupla, já que "Homem Aranha: Sem Volta Para Casa" segue em exibição.

Em Ananindeua, cidade da Região Metropolitana de Belém, os longas podem ser assistidos no CineSystem, cinema do Shopping Metrópole. Ambos os filmes não são recomendados para menores de 12 anos.

Segundo a sinopse, “Uncharted: Fora do Mapa” serve como uma prequela para os jogos, seguindo o jovem explorador Nathan "Nate" Drake (Tom Holland), descendente do grande explorador Francis Drake, antes de ser conhecido como um famoso explorador. Mas antes disso, Nate vivia uma vida pacata como bartender em uma cidade, mas acaba se envolvendo com um estranho que viria ser um dos seus mais confiáveis companheiros.

O filme mostra sua primeira aventura de caça ao tesouro com o sagaz parceiro Victor "Sully" Sullivan (Mark Wahlberg). Os dois partem em uma perigosa busca pelo "maior tesouro nunca encontrado", na cidade sul americana de El Dorado, mas a aventura acaba se estendendo por todo o mundo, enquanto rastreiam pistas que podem levar ao irmão há muito perdido de Nathan. Porém, mal sabiam eles que seriam perseguidos por um grupo de mercenários que também buscam pelo tesouro perdido.

Confira outras estreias desta semana nos cinemas

Estreia nacional, “A Jaula” é um filme de drama e suspense para quem gostou de ver Chay Suede e Alexandre Nero na pele do Comendador, na novela Império, da Rede Globo. Nesse filme, Chay interpreta Djalma, um ladrão que se envolve em um jogo psicológico de gato e rato com um rico médico. Não recomendado para menores de 16 anos.

“Era só mais um dia de roubo em São Paulo, o alvo é um carro de luxo que já estava nos planos de Djalma há um tempo. Tudo ocorre como previsto, ele entra no carro e rouba o que quer, mas quando está prestes a sair, o ladrão percebe que foi trancado dentro do automóvel e não vai conseguir sair facilmente. O que ele não percebeu é que caiu na armadilha de um rico médico (Alexandre Nero) que estava planejando a armadilha há tempos, já que ele foi o alvo de vários roubos e decidiu vingar-se. Agora a questão é: Quem é o vilão e quem é a vítima?”, diz a sinopse.

Outra novidade é o filme “Licorice Pizza”, um longa com drama, comédia e romance não indicado para menores de 14 anos. O longa conta a história de Alana Kane (Alana Haim) e Gary Valentine (Cooper Hoffman) crescendo, correndo e se apaixonando no Vale de San Fernando, 1973. Os dois iniciam vários negócios, flertam, fingem que não se importam um com o outro e, inevitavelmente, se apaixonam por outras pessoas para evitar se apaixonar um pelo outro. Mas há um detalhe entre os dois: ela tem 25 e ele 15. Eles se conhecem em um dia de foto na escola de Gary, onde Alana está ajudando os fotógrafos no fatídico dia.

Escrito e dirigido por Paul Thomas Anderson, o filme acompanha a navegação traiçoeira do primeiro amor e como Alana tem a jornada de autodescoberta de uma jovem: experimentando diferentes empregos e roupas, diferentes prioridades e personalidades e vendo o que se encaixa. Enquanto Gary está iniciando sua carreira de ator em Hollywood, com a ajuda dos pais e trazendo consigo Alana para o meio.

Confira a programação completa da semana

Válida até o dia 23 de fevereiro

Uncharted: todos os dias de 14h10 às 21h30

Exorcismo Sagrado: todos os dias às 15h15, 17h e 21h55

A Jaula: todos os dias de 16h05 às 21h20

Tô Ryca 2: todos os dias às 14h05 e 15h

Sing 2: domingo e sábado às 16h45

Licorice Pizza: segunda à sexta de 15h30 às 21h, sábado e domingo de 14h05 às 21h50

Pânico 5: todos os dias às 19h20

Morte no Nilo: todos os dias às 21h15

Moonfall: todos os dias de 16h20 às 21h45

Case Comigo: todos os dias às 14h10

Cena do filme A Jaula (Divulgação Buena Vista Brasil Pipoca Moderna)