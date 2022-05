'O Homem do Norte': Filme inspirado em Shakespeare chega aos cinemas

Não é todo mundo que gosta de filmes inspirados em livros. Entretanto, as obras de Shakespeare são unanimidade entre os amantes de literatura e, por isso, talvez tenha inspirado um dos melhores filmes históricos de 2022. “O Homem do Norte” estreou nesta quinta-feira (11) nos cinemas de todo o Brasil e é uma adaptação do livro “Hamlet”.

Não recomendado para menores de 18 anos, o longa segue uma história de vingança e loucura de um príncipe. Se passando no ápice da Landnámsöld, no ano de 914, o príncipe Amleth (Alexander Skarsgård) está prestes atingir maioridade e ocupar o espaço de seu pai, o rei Horvendill (Ethan Hawke), que acaba sendo brutalmente assassinado.

Amelth acaba descobrindo que seu tio é o culpado, mas sem sequestrar a mãe de Amleth primeiro. O menino então jura que um dia voltaria para vingar seu pai e matar seu tio. Vinte anos depois, agora Amleth, um homem viking que sobrevive ao saquear aldeias eslavas, conhece uma vidente.

Ela por sua vez o lembra que chegou a hora de cumprir a promessa que fez há muito tempo atrás: salvar sua mãe, matar o tio e vingar o pai. O ex-príncipe então parte para uma odisseia em busca do tio.

'O Peso do Talento' também é novidade no cinema

Outro longa que estreou esta semana foi “O Peso do Talento”, filme não recomendado para menores de 16 anos. Nele, vimos Nicolas Cage chegar no fundo do poço por não conseguir mais papéis como antes, não ter mais a fama como antes, estando insatisfeito com a vida e prestes a pedir falência.

Nessa situação, ele se mete em uma aventura que ultrapassa os seus papéis feitos. Após correr atrás de Quentin Tarantino implorando um papel em seu novo filme e não obtendo sucesso com o diretor, Cage acaba aceitando US$ 1 milhão, como sua última fonte de renda.

O dinheiro vem de Javi (Pedro Pascal), um superfã e fanático pelo ator, mas extremamente perigoso. As coisas tomam um rumo inesperado quando Cage é recrutado por um agente da CIA (Tiffany Haddish) e forçado a viver de acordo com sua própria lenda, canalizando seus personagens mais icônicos e amados na tela para salvar a si mesmo e seus entes queridos. Com uma carreira construída para este momento, o experiente ator deve assumir o maior papel de sua vida - ele mesmo.

Ambos os filmes estão em exibição nos cinemas de Ananindeua, no CineSystem do Shopping Metrópole.

Confira a programação completa

Válida até o dia 18 de maio

Doutor Estranho 2: todos os dias de 13h30 às 22h

Jujutsu Kaisen 0: todos os dias às 14h

O Homem do Norte: todos os dias de 16h15 às 21h50

Sonic 2: todos os dias às 14h45 e 15h30

O Peso do Talento: todos os dias de 17h15 às 21h40

Animais Fantásticos 3: todos os dias às 21h20

Meu Amigãozão: todos os dias às 15h15

Crocodilos: todos os dias às 17h e 19h15

Detetives do Prédio Azul: domingo e sábado às 13h20