Carnaval 2024: confira o que abre e fecha em Ananindeua, nos dias de folia

O funcionamento de órgãos públicos no município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, será alterado nos próximos dias por causa do Carnaval 2024. A Prefeitura Municipal informa que, por meio do decreto nº 1.750, do dia 12 ao dia 14 será ponto facultativo nos órgãos e outras repartições da administração pública municipal direta e indireta de Ananindeua. Entretanto, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAS), urgência (Guanabara 24 horas) funcionarão normalmente.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS), que fazem parte do programa Saúde Todo Dia (Paulo Frota, Nova Zelândia, Una, Patrícia Sarmento e Vânia Monteiro, Ananindeua, Guanabara, Júlia Seffer, Águas Brancas, Nova Águas Lindas, Celso Leão, PAAR e Guajará I) também terão expediente normal no decorrer do próximo final de semana, referente ao Carnaval.

As outras UBS que não integram o Saúde Todo Dia só voltarão a funcionar na quinta-feira (15). A Secretaria de Saúde do município só terá expediente normal também no dia 15.

Quem pretende visitar a Orla de Ananindeua, as feiras e os mercados, nestes dias de feriado carnavalesco, vai contar com o funcionamento normal desses espaços. Entretanto, o expediente do setor administrativo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) só retornará na quinta-feira (15) da semana que vem.

Saiba o que funcionará no Carnaval 2024 em Ananindeua:

- A Orla de Ananindeua, feiras e mercados vão funcionar normalmente, durante o período carnavalesco.

- Unidades de Pronto Atendimento (UPAS)

- Urgência (Guanabara 24 horas)

Unidades Básicas de Saúde (UBS) do programa Saúde Todo Dia:

- UBS Paulo Frota: Conjunto CN II, SN 22, entre WE 13 e 16

- UBS Nova Zelândia: Loteamento Nova Zelândia, Rua da Paz, s/n Coqueiro

- UBS Una: Passagem Iracema s/n; entre a Rua Jarbas Passarinho e Passagem Manoel Pinto

- UBS Patrícia Sarmento: Cidade Nova VI, WE 80, s/n, Bairro: Coqueiro

- UBS Vânia Monteiro: Cidade Nova IV, WE 41, Coqueiro

- UBS Ananindeua: Avenida Cláudio Sanders, s/n, Centro/Ananindeua

- UBS Guanabara: Rua Parabor, n.° 816, Guanabara

- UBS Júlia Seffer: Rua Coletora Oeste - Águas Lindas

- UBS Águas Brancas: Rua 2 de Junho, s/n, próximo a Escola André Avelino

- UBS Nova Águas Lindas: Rua Maranhão, s/n, Águas Lindas

- UBS Celso Leão: Avenida Cláudio Sanders, n.° 1784, Centro/Ananindeua

- UBS PAAR: Avenida Rio Solimões, s/n

- UBS Guajará I: Conjunto Guajará I, WE 62-A, s/n, Coqueiro