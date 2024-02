Tradicional bloco Bacurau da Meia-Noite se prepara para arrastar foliões por Ananindeua

Há mais de 20 anos o bacurau sai na madrugada de Ananindeua batendo suas asas com os foliões do Carnaval. O bloco Bacurau da Meia-Noite sairá mais uma vez no próximo sábado, dia 10, em um cortejo que pretende reunir aproximadamente 5 mil pessoas. Os foliões seguem a alegoria do pássaro Bacurau, pássaro noturno, que se movimenta ao som de uma bateria de escola de samba.

O grupo se concentra a partir das 22h, na frente do Cartório Eleitoral de Ananindeua, na rua José Marcelino de Oliveira, para sair pontualmente a meia noite seguindo direto até a praça da Igreja Matriz de Nossa Senhora das Graças para apresentação de uma banda de fanfarra. Os brincantes podem participar gratuitamente fantasiados, inclusive algumas crianças participam com seus familiares.

“O Bloco Bacurau da Meia-Noite surgiu como uma programação que não deu muito certo no centro de Ananindeua. A gente se reúne para fazer cultura, já fizemos vários grupos culturais. Uma vez fizemos um baile na sede do Ananindeua Esporte Clube e nessa programação não deu ninguém, já tínhamos pago todo mundo, todas as despesas, e deu muita chuva. Éramos aproximadamente 20 pessoas, e decidimos ir para a praça matriz com a banda de fanfarra. Fizemos esse cortejo da sede do Ananindeua Esporte Clube até a praça, e ficamos num coreto fazendo zuada”, relembra um dos fundadores Antônio Nunes. “Hoje temos um público bem fiel e bom”, complementa.

Neste ano Bacurau da Meia-Noite traz a homenagem a três importantes personalidades da cultura de Ananindeua: Daniel Lavareda, dona Inácia Freitas e Cacá. Danielzinho, como é conhecido o Daniel Lavareda, é antigo amigo do bloco, membro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), escritor e ativista cultural, sempre ativo em atividades de esporte e cultura de Ananindeua. Dona Inácia Freitas também é importante ativista cultural de Ananindeua, sempre envolvida em atividades, que está completando 90 anos. E o último homenageado é Emerson Cacá, um dos fundadores do bloco, falecido no ano passado.

O bloco reúne muitos grupos culturais, como integrantes de quadrilhas juninas, grupos folclóricos, e bois que aproveitam a movimentação de pessoas também para vender comida e bebidas, e levantar recursos para os eventos futuros. “Ananindeua é hoje um universo com uma variedade cultural enorme. O bloco movimenta também o comércio, o trânsito para quando o Bacurau sai. Todo mundo que vende alguma coisa como os grupos de teatro, folclóricos ou quadrilhas de São João aproveitam esse sábado de Carnaval do Bacurau para juntar uma grana para inteirar nos seus eventos”, conta o membro do bloco Mário Filé.

A expectativa para esse ano é alta, já que o bloco voltará a desfilar com suas conhecidas alegorias que englobam o pássaro Bacurau, os homenageados, e personagens da cultura amazônica. “O público sempre foi muito fiel. A gente espera que seja melhor que no ano anterior, porque fizemos o bloco porque em função da Covid, no ano passado saiu o cortejo, mas não teve os bonecos e o pássaro. Praticamente estamos retomando agora com todos os personagens. Temos a Matinta Pereira, o pássaro Bacurau, os bonecões dos homenageados. É uma coisa bem esperada”, revelou um dos fundadores Antônio Nunes.