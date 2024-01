Campus da Uepa de Ananindeua é inagurado no aniversário da cidade

Durante as comemorações pelos 80 anos de Ananindeua, nesta quarta-feira (3), a população do município foi presenteada com a inauguração oficial do campus da Universidade do Estado do Pará (Uepa). O novo prédio oferta os cursos de Engenharia de Software, Engenharia Florestal e Licenciatura em Matemática. De acordo com dados da universidade, 10% dos alunos do campus são do município. As instalações do campus já estavam funcionando desde o mês de setembro do ano passado.

A solenidade contou com a presença do governador do Estado, Helder Barbalho, da vice-governadora Hana Ghassan Tuma, do reitor da instituição, Clay Chagas, e do prefeito de Ananindeua, Daniel Santos. Entre os principais objetivos da implantação do campus, segundo o governador, é fazer com que os jovens de Ananindeua não precisem mais se deslocar para Belém a fim de acessar e concluir o ensino superior.

“A presença de um campi no município facilita a vida das pessoas, que não terão mais que gastar horas se deslocando de ônibus e ainda terão próximo de suas casas todos os serviços disponibilizados pela universidade”, destacou o governador.

A primeira estrutura presencial física se soma a outras instalações já existentes no município, como da Universidade Federal do Pará (UFPA), do Instituto Federal do Pará (IFPA) e de universidades particulares, que ofertam aos moradores tudo aquilo que se faz necessário a uma cidade da dimensão de Ananindeua.

"Com este campus estaremos ampliando o número de cursos disponibilizados aqui. Serão mais quatro, cada um com 40 alunos, com perspectiva de ampliação a qualquer momento, já que estaremos avançando com a construção de novos blocos e novas salas de aula, de maneira a garantir que a juventude de Ananindeua possa ser assistida em sua própria cidade", destaca o governador.

O reitor da Uepa, Clay Chagas, anunciou que no próximo 28 de janeiro os alunos recém aprovados no vestibular já ocuparão o novo campus, que conta com uma infraestrutura moderna e funcional, com salas de aula equipadas, laboratórios avançados, além de professores e pesquisadores qualificados. Nesta primeira etapa foram entregues um bloco térreo, portaria, caixa d’água, cinco salas de aula, dois laboratórios e salas administrativas. A segunda fase da obra prevê a construção dos blocos de salas de aula.

“A gente imagina que no final dessa segunda etapa possamos ter aqui algo em torno de 250 alunos. Essa é a primeira fase de inauguração, são esses cursos que nós temos, vamos iniciar agora no meio do ano uma segunda fase de obras, que compreendem a construção de dez novas salas, dois blocos, mais laboratórios...", pontua o reitor.