Bairro da Pedreirinha, em Ananindeua, recebe 'Vacinação Delivery'

Para esta sexta-feira (10), a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) segue a programação vacinal com os programas "Vacina Delivery" e “Corujão da Vacinação”. Além deles, haverá também a imunização nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nas igrejas.

Delivery

A Vacinação Delivery, serviço em que uma van percorre os bairros para busca ativa de quem ainda não foi vacinado, estará no bairro da Pedreirinha nesta sexta. Das 8h às 12h, com as três doses do imunizante.

Corujão

No Corujão da Vacinação, realizado no turno da noite, das 18h às 22h, também haverá todas as doses. Nesta sexta, o Corujão estará no Supermercado Atacadão BR-316, Mix Atacarejo Mário Covas e Shopping Metrópole.

UBS

Já nas 23 UBS de Ananindeua segue a vacinação com pontos fixos. De segunda a sexta, com exceção dos feriados, das 08h às 13h, com 1ª dose e 2ª dose (intervalo de 21 dias) da Coronavac para quem tem 18 anos ou mais e 2ª dose da Astrazeneca para quem tem 18 anos ou mais e que esteja com esse complemento em atraso.