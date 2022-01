Ananindeua iniciou a repescagem para vagas remanescentes nesta segunda

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Ananindeua iniciou, nesta segunda-feira (17), e segue até o dia 20 de janeiro, a repescagem de 3 mil vagas remanescentes na Educação Infantil de (6 meses a 5 anos de idade), Ensino Fundamental (1ª ao 9º ano) e Educação de Jovens e Adultos (EJA) (da 1ª a 4ª etapa). Sendo que destas 3 mil vagas, 1.500 são destinadas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Vale ressaltar que nem todas as escolas estão com vagas disponíveis, são somente aquelas que não preencheram o quadro de alunos. A inscrição é feita pelo site. Para as pessoas que não têm acesso a internet, a Semed está disponibilizando 38 pontos de apoio, em todos os bairros de Ananindeua, com internet e assistência técnica.

Para garantir que todas as vagas sejam preenchidas, a Semed vai iniciar o Busca Ativa Escolas, com a finalidade de identificar onde estes possíveis alunos estão e levá-los a fazerem a pré-matrícula digital.

Confirmação presencial

Este ano, a matrícula na Rede Municipal de Ensino de Ananindeua será em duas etapas: a primeira é fazer o cadastro pelo site da Prefeitura de Ananindeua e a segunda será a validação da documentação na escola que escolheu. Caso não seja efetuada a confirmação de matrícula, com a documentação necessária na escola, o candidato perde a vaga.

Documentação necessária

Certidão de nascimento e/ou certidão de casamento (cópia)

Carteira de Identidade dos pais e do candidato (cópia)

CPF dos pais ou responsáveis pelo menor de idade (cópia)

Carteira de Vacinação atualizado (cópia)

Cartão do SUS (cópia)

2 fotos 3X4

Comprovante de residência atualizado (luz) (cópia)

Cartão do Bolsa Família/Auxilio Brasil (para quem é beneficiário) (cópia).

Início da pré-matrícula digital - A pré-matrícula digital em Ananindeua iniciou com a Educação Infantil entre os dias 20 a 30 de dezembro de 2021. E entre os dias 4 a 14 de janeiro de 2022 foi a vez do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA), neste período foram disponibilizadas à população 5 mil vagas, e apenas 4.027 foram preenchidas.

Pontos de apoio com internet e assistência técnica

Emef Laercio Barbalho (Curuçambá)

Emef Novo Brasil (Cidade Nova)

Emef Monte Sião(Paar)

Emef Nova República (Jaderlândia)

Emef Heliolandia – Anexo I (Distrito Industrial)

Emef Machado De Assis (Guanabara)

Emef São Judas (Águas Lindas)

Emef Damas Salesianas (Aurá)

Emef André Avelino (Águas Brancas)

Emef Amélia Reis (Maguari)

Emef Padre Gabriel Bulgarelli (Maguari)

Emef Frederico Souza (Distrito Industrial)

Emef Nelson Pereira Dias (40 Horas)

Emef Brasileirinho (40 Horas)

Emef Nª Sª Auxiliadora (Cidade Nova)

Emef Eduarda Teixeira (Centro)

Emef Núcleo De Estudos Oliveira (Paar)

Emef João Paulo Ii (Cidade Nova)

Emef Jardim Amazônia (Águas Brancas)

Emef Amma (Cidade Nova)

Emef Padre Pietro Gerosa (Aurá)

Emef Waldemar Mendes (Icuí-Guajará)

Emef Aimée S. Macpherson (Cidade Nova)

Emef Geraldo Manso Palmeira (Una)

Emef Antônio Teixeira Gueiros (Cidade Nova)

Emef Novo Tauari (Icuí Guajará)

Emef Benedito Maia (Cidade Nova)

Emef Raimunda Pinto (40 Horas)

Emef Lúcia Wanderley (Guanabara)

Emef Manoel Fernandes (Cidade Nova)

Emef Clóvis Begot (Águas Lindas)

Emef Maria Emília Antunes (Distrito Industrial)

Crmei Girassol (Águas Brancas)

Crmei Gunnar Vingren (40 Horas)

Crmei Alzenira Canavarro (Maguari)

Ueiti Aureliano Da Costa (Icuí Laranjeira)

Uei Jader Barbalho (Cidade Nova)

Uei Pequenos Ananis (Cidade Nova)

Secretaria Municipal De Educação (Semed)