Ananindeua inicia testagem para covid-19 em novo local

Na manhã desta quarta-feira (13), o município de Ananindeua passou a contar com um novo ponto de testagem para covid-19, localizado no Ginásio de Esporte Dr. Almir Gabriel (Abacatão). O atendimento no local será feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

Para passar pela triagem o usuário deve apresentar RG, CPF ou Cartão do SUS e comprovante de residência. Já para ser encaminhado à testagem, o paciente deve apresentar sintomas gripais, como tosse, dor de cabeça e coriza, há pelo menos três dias.

Jhonatan Smith, de 23 anos, foi um dos pacientes que compareceram no Ginásio Almir Gabriel para fazer o teste, porque estava com alguns sintomas gripais desde o último domingo, quando começou a apresentar febre, coriza e perda do olfato. “Eu resolvi vir aqui para fazer o teste pois trabalho com idosos, que são pessoas de alto risco para a doença, e vim testar para evitar contaminá-los”, contou.

A secretária de Saúde do municípío, Dayane Lima, ressaltou a importância da abertura de um novo centro de testagem em Ananindeua e também do atestado sanitário que está sendo disponibilizado no site da prefeitura e pode ser acessado digitalmente.

“Disponibilizamos um espaço exclusivamente para os testes de covid aqui no Ginásio do Abacatão, que vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, onde as pessoas já poderão sair com o resultado em mãos. Além disso, estamos ofertando o Atestado Sanitário no site da Prefeitura. Em caso de resultado positivo, a pessoa pode enviar seus dados e anexar a foto do teste para emitir o seu atestado online mesmo, tudo rápido e sem burocracia.”

Atestado digital

De acordo com a prefeitura, o atestado sanitário digital é o primeiro serviço de emissão do documento totalmente virtual do estado do Pará, disponibilizado para quem testar positivo para covid-19. A iniciativa está disponível para todos os moradores ou pessoas que trabalham no município e cujos exames atestarem a infecção pelo vírus.

Para ter acesso ao serviço, basta entrar no site da prefeitura de Ananindeua (www.ananindeua.pa.gov.br), clicar na pop-up do atestado sanitário, preencher o formulário necessário e anexar o laudo (legível) do resultado do exame positivo, assinado pelo profissional responsável pelo teste. O atestado sanitário virtual será encaminhado em até 12 horas ao paciente via e-mail.

Paralelamente ao novo centro de testagem, a gestão municipal segue ofertando atendimento médico 24 horas e serviço de testagem nas três Unidades de Urgência e Emergência, bem como nas quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPA) do município. Nas Unidades 24 horas, os atendimentos e testagens estão sendo feitas em pacientes que apresentam quadros de graves a moderados.

Até o final da tarde desta quarta-feira a testagem havia sido realizada em 59 postos. A média diária foi de 210 testes disponibilizados. Desse total, 134 apresentaram resultado negativo. Os outros 59 exames feitos indicaram contaminação pelo coronavírus e os 'positivados' receberam orientação para permanecer em isolamento residencial. Em caso de piora do quadro, em particular no que se refere à falta de ar, a indicação é que o paciente procure imediatamente as unidades de emergência. Seis casos ficaram inconclusivos e deverão ser repetidos.

Locais de atendimento e testagem 24 horas:

- Unidade de Urgência e Emergência do Paar

Endereço provisório: Conjunto PAAR, em frente a Paróquia São Vicente de Paula, fim da linha do PAAR Ver-O-Peso

- Unidade de Urgência e Emergência do Jaderlândia

Endereço: Conj. Jaderlândia rua G, Jaderlândia

- Unidade de Urgência e Emergência de Águas Lindas

Endereço: Rua Osvaldo Cruz, Águas Lindas

- Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Nonato Sanova – Distrito Industrial

Endereço: Primeira Rua Rural, nº 02

- Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dom Helder Câmara – Cidade Nova II

Endereço: Tv. WE 16, S/N

- Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Carlos Mariguella – Aurá

Endereço: Rua Zumbi dos Palmares, S/N.

- Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Daniel Berg - Icuí

Endereço: Estrada do Icuí, nº 895.

(*Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)