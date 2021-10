Ananindeua garante segunda dose da AstraZeneca e da Pfizer nesta terça (26)

A aplicação da segunda dose dos imunizantes AstraZeneca e Pfizer no município de Ananindeua nesta terça-feira (26) será realizada em dez pontos específicos (cinco para cada tipo de vacina), das 8h às 13h30. A informação foi repassada, nesta segunda-feira (25), pela Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau). Para encaminhamento devido da imunização, a Sesau orienta que o morador fique atento aos locais de vacinação, já que a segunda dose deve ser da mesma vacina aplicada na primeira dose. Os documentos necessários seguem sendo o RG, CPF ou Cartão SUS e a carteira de vacinação utilizada na primeira dose.

De acordo com a gestão municipal, para a vacinação com segunda dose da Astrazeneca, o público alvo são pessoas com agendamento até dia 12 de outubro. Fora definidos cinco pontos de vacinação. São eles: Paróquia Santa Paula Frassinetti, na Cidade Nova 6; Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo, na Cidade Nova 2; Igreja Catedral da Fé, no Distrito Industrial; Igreja Universal, na Águas Lindas e UBS Jaderlândia.

Já para a segunda dose da Pfizer, o público alvo são pessoas com a idade de 23 e 24 anos. Os pontos de vacinação também são cinco: Paróquia Nossa Senhora do Amparo, na Cidade Nova 8; Paróquia Cristo Rei, na Guanabara; Igreja Universal, no Aurá e Igreja Assembleia de Deus, no Maguari.

Doses

De janeiro até o momento, como repassa a Prefeitura de Ananindeua, 593.771 mil doses já foram aplicadas na população, sendo 335.371 pessoas já tomaram a primeira dose (D1) e 233.028 mil completaram o esquema vacinal, recebendo também a segunda dose (D2) do imunizante. Em relação à terceira dose (D3), o município aplicou 25.771 doses.