Ananindeua faz pausa na vacinação anticovid-19 neste fim de semana do Círio

Neste fim de semana do Círio, o município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, faz uma pausa nos trabalhos de vacinação contra a covid-19. A execução da campanha volta na segunda-feira (11), com a convocação do seguinte público: pessoas que estavam com agendamento da 2ª dose da Astrazeneca até 5 de outubro. A informação foi divulgada na tarde desta sexta-feira (08), pela Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau).

"Não haverá calendário de vacinação com a primeira e segunda doses do imunizante contra a Covid-19 neste sábado (09) e domingo (10). A vacinação segue normalmente nesta segunda-feira (11), com o calendário de segunda dose da Astrazeneca para pessoas com agendamento até 05.10.2021. Serão dez locais de vacinação e o horário de funcionamento será das 08h30 às 13h30", detalhou, em nota.

Locais de vacinação com a segunda dose Astrazeneca, na segunda-feira (11): Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial; UBS Jaderlândia; Igreja Universal – Aurá; Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8; Igreja Universal - Águas Lindas; Assembleia de Deus – Maguari; Paróquia Cristo Rei – Guanabara; UBS PAAR e no Rotary Club de Ananindeua - Cidade Nova 2.

Balanço

Nesta sexta (08), Ananindeua aplicou a 2ª dose da Pfizer em pessoas com 30 e 31 anos sem comorbidades. De janeiro até esta sexta, 534,679 doses já foram aplicadas na população do município, sendo que 324.550 pessoas tomaram a 1ª dose e 200.395 tomaram a 2ª dose. Também foram aplicadas 9.731 terceiras doses.