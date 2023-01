Ananindeua: 'Corujão da Saúde' leva serviços médicos e de cidadania ao bairro do Jaderlândia

Moradores do bairro da Jaderlândia, em Ananindeua, recebem, na próxima quarta-feira (1º), a quarta edição do "Corujão da Saúde", iniciativa da prefeitura municipal, que percorre as ruas do município ofertando serviços de saúde ao usuários que não têm tempo ou não conseguem ir às unidades básicas de saúde durante o dia. A ação será das 17h às 21h, no CRAS Jaderlândia, localizado na passagem Bom Jesus.

Serviços ofertados no 'Corujão da Saúde'

atendimento médico e de enfermagem;

exames de preventivo (PCCU);

testagem para HIV, sífilis e hepatite;

vacinação contra a covid-19, meningite C, H1N1, ACWY e sarampo;

atualização e inscrição de CadÚnico;

emissão e atualização de cartão SUS;

emissão de RG.

Para atualização do CadÚnico, os documentos necessários são:

carteira de trabalho,

RG,

CPF,

título de eleitor,

certidão de nascimento.

Caso seja casado:

certidão de casamento,

RG e CPF do cônjuge.

Se houver outros moradores na residência do beneficiário:

RG,

CPF,

certidão de nascimento para menores de 10 anos,

carteira de trabalho para maiores de 18 anos,

declaração escolar da criança ou adolescente.

Preparo para exames

Já para os exames de PCCU, a prefeitura orienta que os presentes estejam portando RG, CPF e Cartão SUS. Mulheres com idade entre 25 e 64 anos podem realizar o exame.

Entre as recomendações também estão:

não ter tido relação sexual nas 48 horas anteriores ao exame;

não utilizar duchas de higiene íntima no dia do exame;

não utilizar cremes vaginais.

Serviço

Corujão da Saúde - Jaderlândia

Data: 01/02 (terça-feira)

Horário: das 17h às 21h

Local: CRAS Jaderlândia, localizado na passagem Bom Jesus, nº 2.000