OMS mantém covid-19 em nível máximo de alerta, apesar de situação melhor

A pandemia de covid-19 ainda é considerada de nível máximo de alerta pela Organização Mundial da Saúde (OMS), três anos após a declaração de emergência de saúde pública internacional. Isso segue as recomendações do comitê de emergência da covid-19, composto por especialistas, conforme afirma um comunicado da OMS, segundo disse o diretor-geral Tedros Adhanom Ghebreyesus. As informações são da AFP.

A OMS registrou 752 milhões de infectados e quase 7 milhões de mortes na epidemia de covid-19, segundo dados oficiais, admitidos como insuficientes pela própria organização. Em 30 de janeiro de 2020, o comitê de emergência da covid-19 da OMS declarou a epidemia como uma emergência de saúde pública internacional, com apenas 100 casos fora da China e sem mortes registradas.

"Ao entrarmos no quarto ano da pandemia, não há dúvida de que estamos em uma situação muito melhor agora do que há um ano, quando a onda ômicron estava no auge", disse Tedros na abertura da reunião de seu Comitê Executivo, reunido em Genebra.

VEJA MAIS

Mas reiterou imediatamente: "Desde o início de dezembro, as mortes semanais relatadas aumentaram. Nas últimas oito semanas, mais de 170.000 pessoas morreram de covid-19".

O diretor da OMS lamentou que a vacina, de modo geral, no mundo, continue baixa, seja por falta de vacinas ou por desconfiança, apesar de vários estudos comprovarem seus efeitos positivos.

"Não podemos controlar o vírus da covid-19, mas podemos fazer mais para lidar com as vulnerabilidades das populações e dos sistemas de saúde", disse Tedros nesta segunda-feira.