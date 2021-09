Abrigo Padre Bruno Sechi, no Curuçambá, recebe doação de cestas básicas

O abrigo Padre Bruno Sechi, espaço que atendeu pessoas em situação de rua durante o pico da pandemia e estendeu o atendimento até que essas pessoas sejam incluídas novamente na sociedade, está recebendo doações de pessoas e entidades interessadas em ajudar. Atualmente, 59 pessoas que estavam em situação de rua são atendidas no espaço, que é mantido pelo governo do estado e por doações e fica localizado no bairro do Curuçambá, em Ananindeua.

Os abrigados pelo projeto recebem capacitação para inclusão social no mercado de trabalho. “Nossa equipe é capacitada para dar suporte aos atendidos. Fazemos a emissão de documentação e ajudamos para que saiam daqui empregados, inclusive muitos estão saindo daqui empregados, graças às parcerias que temos”, diz Alex Oliveira, um dos coordenadores responsáveis pelo abrigo.

Nicodemos Souza é um dos abrigados que foi reincluído na sociedade por meio das ações do espaço. “Graças a Deus, através de vocês consegui um emprego e estou trabalhando, com Jesus me ajudando o tempo todo na luta. Minha felicidade é essa, estar trabalhando e perto da minha família, com meus netos e minha filha. Isso me deixa muito feliz. Agora é só vitória”, diz Nicodemos, feliz.

Segundo Nicodemos, as ações do abrigo foram essenciais para que ele voltasse a viver feliz. “Quando cheguei no Mangueirão eu não tinha nenhuma documentação, mas, através do abrigo, eu consegui certidão e toda a documentação e um emprego. Sou muito grato a todos que me ajudaram”, conta.

O coordenador Alex diz que as doações de instituições interessadas em ajudar são sempre bem vindas. No último dia 5, por exemplo, em comemoração ao Dia Internacional da Caridade, o abrigo recebeu doações de 30 cestas básicas do colégio Centro Educacional Logos. Alex parabenizou a iniciativa. “Doações como essas são muito importantes para nós. Os abrigados agradecem, porque eles precisam muito”, diz.

Serviço: Interessados em doar podem entrar em contato com o espaço, que fica na Rua Manoel Rosa, 625, bairro Curuçambá, Ananindeua.