O Liberal chevron right Você Repórter chevron right

Você Repórter

Mande sua história ou denúncia e ela poderá ser transformada em notícia. Aqui é Jornalismo Colaborativo!

Vendedor Leoclésio Belizário denuncia trânsito caótico em cruzamento na Sacramenta

Segundo o morador, a falta de visibilidade da faixa de pedestres é outro ponto crítico

Laura Serejo*

O cruzamento da avenida Senador Lemos com a travessa Alferes Costa, no bairro da Sacramenta, em Belém, está preocupando o vendedor Leoclésio Belizário, de 45 anos. Ele passa pelo local e precisa redobrar a atenção para não ser atropelado, por causa da falta de sinalização adequada e de fiscalização que, segundo ele, torna o tráfego desorganizado. O registro foi feito na tarde do dia 6 de novembro.

image Vendedor Leoclésio Belizário (Foto: Max Sousa | Especial Para O Liberal)

Leoclésio relata que, mesmo quando o motorista deveria aguardar a passagem do pedestre, muitos ignoram a faixa e avançam. “Fecha o sinal e os condutores só faltam passar por cima da gente. Eles não respeitam o pedestre. A gente atravessa certo, mas tem que ficar de olho, senão passa por cima”, afirma.

A falta de visibilidade da faixa de pedestres é outro ponto crítico. “As faixas estão todas apagadas. Falta fiscalização e sinalização. Do que adianta ter linha no chão se ninguém respeita?”, questiona.

O vendedor reforça que a situação é ainda mais perigosa para idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida. “É difícil para todo mundo, mas principalmente para criança e idoso. A pessoa segura na mão, olha várias vezes e ainda corre risco”, lamenta.

A reportagem solicitou posicionamento da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), mas não houve retorno até o fechamento desta edição.

