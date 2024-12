Constantes alagamentos vem trazendo transtornos aos moradores da Rua C, no bairro do Atalaia, em Ananindeua, há anos. O vendedor Benedito Fernandes, de 63 anos, conta que toda vez que chove na rua, um enorme alagamento se forma, fazendo a água invadir as casas de moradores.

Vendedor Benedito Fernandes relata falta de infraestrutura na Rua C, no bairro Atalaia, em Ananindeua (Foto: Raoni Joseph | O Liberal)

“A situação aqui na nossa rua é bastante crítica. Quando chove, fica tudo alagado aqui. Os bueiros estão todos entupidos ou inacabados. As outras ruas daqui já tiveram serviços de melhorias, mas a nossa está completamente abandonada”, relata o morador.

No último dia 3/12, a casa de Benedito Fernandes ficou alagada após uma forte chuva. Ele demonstra preocupação com a proliferação de doenças causadas pela água acumulada na rua. “Olha, aqui em casa é baixo. Até meia-noite havia água dentro da minha casa. A minha preocupação é que essa água acumulada pode ser um risco para a saúde, especialmente em uma área onde as casas são baixas e propensas a alagamentos”, se preocupa o vendedor.

Ele pede uma intervenção mais enérgica por parte das autoridades, visto que a situação atual traz enormes riscos à saúde de todos os moradores, em especial, para as crianças, conforme afirma o denunciante. “Há um apelo nosso para que o Poder Público tome medidas para melhorar as condições da rua, especialmente considerando a segurança das crianças que vivem na área. Temos a necessidade de uma infraestrutura adequada, precisa de uma coisa melhor para gente”, afirma o morador.

Toda vez que chove na rua, um enorme alagamento se forma, fazendo a água invadir as casas de moradores. (Foto: Raoni Joseph | O Liberal)

A reportagem do O Liberal solicitou um posicionamento da Prefeitura de Ananindeua, no entanto, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

