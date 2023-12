Vendedor ambulante Sebastião da Silva reclama do engarrafamento na avenida Augusto Montenegro

Na avenida Augusto Montenegro, no cruzamento com a rodovia do Tapanã, no bairro do Parque Verde, em Belém, condutores de veículos e pedestres reclamam do trânsito lento que acontece diariamente, especialmente no início da manhã. O congestionamento ocorre em horários de pico e se estende por mais de uma hora, segundo as denúncias. O vendedor ambulante Sebastião detalha a denúncia.

O vendedor diz que já presenciou várias batidas entre veículos (Reprodução / Você Repórter)

O vendedor trabalha vendendo gorrinhos de natal no local e diz que o trânsito é caótico, se tornando um desafio para os motoristas e pedestres. "Nessa época natalina, a gente sabe que é um momento bom para arranjar uns trocados. Venho para cá para realizar as vendas, mas o trânsito aqui é realmente complicado. Para quem não tá acostumado nessa área, os pedestres vão sentir dificuldade para atravessar e os próprios motoristas reclamam da situação", conta Sebastião.

O local apresenta duas faixas para tráfego de veículos. Entretanto, são passagens curtas que dão acesso às rodovias, causando o congestionamento entre motos, carretas e ônibus no trecho próximo à rotatória da rodovia do Tapanã. Os transeuntes sentem dificuldades para transitar pela área, já que o acesso às faixas de pedestres é inseguro. Os pedestres dizem que não conseguem atravessar quando o sinal fecha na avenida Augusto Montenegro. Já os condutores, principalmente os motoristas de caminhões de grande porte, reclamam da lentidão para a passagem dos seus veículos.

"É complicado, porque é uma época em que todo mundo está saindo, indo para o shopping ou comércio, mas fica essa situação do trânsito que vocês estão vendo. Há também a questão das carretas, pois quando tentam passar por aqui, o trânsito fica ainda mais complicado. Também são muitos problemas com os motoqueiros. Inclusive, às vezes, quando estou na calçada, me espanto porque eles (motociclistas) já estão em cima de mim, cortando caminho pela calçada. Fica uma situação difícil", pontua o denunciante.

Sebastião conta que já presenciou muitos acidentes entre veículos de grande porte. "Às vezes, os carros não querem esperar e ocorre batidas entre os veículos. Geralmente, também chove e ocorre outro congestionamento. Ainda bem que não está rolando alguma obra, porque quando tem manutenção, o trânsito piora", disse.

Em comunicado enviado nesta quinta-feira (14), a Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), informou que está estudando algumas melhorias para a área a serem executadas em conjunto com a obra de reurbanização da avenida Augusto Montenegro, que está sendo realizada pela Secretaria de Urbanismo (Seurb).

"A Semob reforça que a avenida Augusto Montenegro é fiscalizada por radar, é sinalizada e possui semáforo, principalmente, no trecho mencionado, para garantir a fluidez no local. Afora isso, a autarquia realiza fiscalização em ponto fixo, na área, e por meio de rondas, com agentes em viaturas e motocicletas, para coibir imprudências e infrações. A Semob informa ainda que vai intensificar a fiscalização na área", diz a Semob.