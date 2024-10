Universitário Douglas Lavareda denuncia falta de saneamento e outros problemas na Passagem Acácias

VOCÊ REPÓRTER

Personal Ismael Vieira reclama de falta de limpeza e roçagem na passagem Xavier

Moradores da passagem Xavier, localizada no bairro do Curió-Utinga, estão enfrentando transtornos por conta da falta de limpeza no local. Lixo acumulado nas valas e falta de roçagem são as principais reclamações do personal trainer Ismael Vieira