Técnico de som Vicente Silva conta que passagem da Condor não possui iluminação pública

Na passagem Nossa Senhora das Graças, no bairro da Condor, em Belém, moradores relatam problemas precários, como a falta de um saneamento básico e descaso com a pavimentação da via. Além disso, o problema maior é a falta de iluminação pública no local, que ocorre há dois anos e traz insegurança à comunidade. O técnico de som, Vicente Silva, de 63 anos, é um dos idosos que sofrem na pele com a problemática. De acordo com o morador, o poder público já compareceu ao local por três vezes, mas as melhorias não saíram do papel.

VEJA MAIS:

Vicente estava presente na última visita técnica feita pelos agentes da Prefeitura de Belém. "Eles (Seurb) vieram aqui, mediram quantos metros de cabo seriam necessários, porque teve um cabo que pegou fogo. A equipe queria saber quantos metros iriam precisar porque não é só essa passagem, tem as outras adjacentes que fazem parte do percurso. Disseram que o protocolo iria demorar 12 dias para solucionarem o problema da comunidade, mas já tem dois anos. Será que não eram 12 anos e eles se confundiram?", ironiza.

Vicente Silva (Reprodução | Bruno Macedo)

No último domingo (17), os moradores contam que realizaram atividades de manutenção e limpeza da via, além de tentar fazer a correção na tubulação. "Nós tentamos fazer uma limpeza geral, mas o dinheiro sai do nosso bolso. Aqui, a Prefeitura não faz nada. A iluminação pública é um exemplo do descaso. Se você vier aqui de noite, das 18h até o amanhecer, tudo aqui vai estar escuro. A gente até fez um bolo para bater os parabéns, pois são dois anos sem iluminação", conta Vicente.

"Nas últimas visitas, os agentes disseram que o procedimento iria demorar a acontecer, mas que não passava de três dias. Em outra visita, eles (Seurb) falaram que o protocolo iria durar oito dias até sair do papel. Agora, na última visita, seriam 12 dias. As lâmpadas dos postes estão boas, o problema é a falta dos cabos para os equipamentos. Mas, até isso se resolver, nós ficamos em uma escuridão", diz Vicente.

Passagem Nossa Senhora das Graças, no bairro da Condor (Reprodução | Bruno Macedo)

O denunciante conta que o acesso à passagem se torna perigoso no período noturno. O ambiente fica soturno e muitas pessoas evitam transitar pela área. "Por aqui, nós temos uma escolinha que fica por dentro da passagem. Essa escola também dava aula no horário da noite, mas agora, por conta dessa escuridão, eles não conseguem dar aula nesse horário, pois quem é que vai trazer crianças ou alunos para essa rua? Aqui fica perigoso. Nós pagamos iluminação pública por dois anos e não temos a estrutura para iluminar a rua, isso é muito chato", reclama.

A reportagem solicitou nota para a Secretaria de Urbanismo (Seurb) e Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e aguarda o retorno dos órgãos.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.