Técnica de enfermagem Deise Corrêa reclama de fiação solta no Icuí-Guajará, em Ananindeua

Uma fiação solta tem causado transtornos aos moradores e pedestres que trafegam pela estrada do Icuí-Guajará com a avenida Independência, no bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua. Quem mora no perímetro relata que a preocupação por conta dos cabos que estão pendurados em um poste do trecho tem sido constante, já que o problema tem atrapalhado a passagem daqueles que precisam trafegar pelo local. A denúncia é detalhada pela técnica de enfermagem Deise Corrêa, de 42 anos.

Segundo as denúncias, a fiação é de telefonia. Os cabos estão espalhados apenas em parte do meio-fio que corta a estrada do Icuí-Guajará, mas é o suficiente para causar incômodo entre os pedestres. O temor de quem trafega pelo local é que os fios espalhados causem um acidente. Para evitar qualquer risco, os moradores precisam redobrar a atenção ao trafegar no local para não tropeçar na fiação.

Até então, não há confirmação se os cabos pendurados também estão ligados à energia elétrica - o que aumenta ainda mais os riscos de possíveis acidentes. Também de acordo com os relatos, não se tem informações se os fios foram retirados pela própria população ou se a queda foi causada por algum incidente.

Fios se acumulam no meio-fio (Foto: Raoni Joseph / Especial para O Liberal)

A técnica de enfermagem Deise Corrêa, que mora na área, conta que o problema já se arrasta por algum tempo. “A gente não tem que pensar só na gente, mas também nos idosos. Com esse tempo de chuva, passar por aqui é correr o risco de escorregar e cair. É isso que as autoridades deveriam ver nessa parte. Precisa de certos cuidados maiores como esse, que acaba deixando o nosso local mais feio”, relata.

Por outro lado, além desses problemas, bueiros abertos e calçadas com a pavimentação irregular também são observadas no trecho. Segundo a técnica de enfermagem, são necessárias soluções para melhorar a qualidade de vida da população. “Tem que dar uma olhadinha melhor para a nossa comunidade, de modo geral. Eu acredito que, a qualquer momento, o governo vai dar uma olhada para isso aqui”, aponta a moradora.

Posicionamento

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento sobre o caso à prefeitura de Ananindeua e à Equatorial Energia para detalharem quais as responsabilidades da gestão municipal e da empresa, além das possíveis medidas para resolução do problema. E ainda, se as fiações são de energia ou de telefonia. A reportagem aguarda retorno.

