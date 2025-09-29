Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Você Repórter chevron right

Você Repórter

Mande sua história ou denúncia e ela poderá ser transformada em notícia. Aqui é Jornalismo Colaborativo!

Supervisor de vendas denuncia precariedade e cobra conclusão de obras no bairro do Coqueiro

O serviço começou, mas nunca foi finalizado, deixando a Alameda 1 em condições quase intrafegáveis, segundo relatos dos próprios moradores

O Liberal
fonte

Supervisor de vendas denuncia precariedade e cobra conclusão de obras no bairro do Coqueiro. (Raoni Joseph | Especial para O Liberal)

Moradores da Alameda 1, no conjunto Jardim Conquista, bairro do Coqueiro, em Belém, enfrentam uma rotina de transtornos por conta de uma obra que deveria ter sido concluída em janeiro de 2025, mas permanece inacabada. Segundo os relatos dos próprios moradores, o serviço chegou a ser iniciado, porém nunca foi finalizado, deixando a via em condições precárias, tomada por buracos, lama e mato.

“Como vocês podem ver na placa, tinha data de início e de término, mas até agora nada aconteceu. A nossa rua continua um caos”, disse o supervisor de vendas Emildo Barros, de 36 anos, em entrevista à reportagem do Grupo Liberal. ​Ele relata que crianças já não brincam mais na rua e vizinhos precisam deixar os carros estacionados do lado de fora, sujeitos a riscos. “Já teve vários casos de carro batido na própria rua. Prometeram que a obra seria feita, mas até agora nada”, acrescentou Emildo Barros.

Além dos riscos à segurança, os prejuízos materiais também se acumulam. Emildo contou que precisou refazer o piso de casa para conseguir guardar o carro na garagem, enquanto um vizinho sequer consegue estacionar no quintal. “Meu vizinho já teve o carro batido porque é obrigado a deixar na rua. A qualidade de vida acabou”, lamentou.

Moradores afirmam não ter recebido nenhuma resposta do poder público sobre o andamento da obra. “Já cobramos, mas até agora absolutamente nada. Só promessas”, criticou o morador, que aponta ainda problemas de saneamento. “Mais à frente virou um ‘lamoeiro’ só, fede a esgoto. Está horrível”, denunciou o supervisor de vendas.

Ao final, o apelo é direto: “Pelo amor de Deus, que façam alguma coisa pela nossa rua. De promessa a gente já está cheio”, concluiu Emildo Barros.

A reportagem do Grupo Liberal entrou em contato com a Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana de Belém (Sezel), em busca de um posicionamento sobre o caso e aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Supervisor de vendas denuncia precariedade e cobra conclusão de obras no bairro do Coqueiro
Você Repórter
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

OUTRAS NOTÍCIAS

DENÚNCIA

Supervisor de vendas denuncia precariedade e cobra conclusão de obras no bairro do Coqueiro

O serviço começou, mas nunca foi finalizado, deixando a Alameda 1 em condições quase intrafegáveis, segundo relatos dos próprios moradores

29.09.25 20h05

VOCÊ REPÓRTER

Comerciante Joseildo da Silva reclama das condições do asfalto na travessa Frutuoso Guimarães

De acordo com ele, um trecho da travessa Frutuoso Guimarães foi abandonado, causando risco de acidentes aos pedestres e condutores, além de danos aos veículos

28.09.25 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Morador da Cremação, José Marcos Machado denuncia alagamentos na travessa Quintino Bocaiúva

José Machado explica que qualquer chuva já é suficiente para provocar alagamentos

26.09.25 12h02

VOCÊ REPÓRTER

Cabeleireira Fátima Guilherme denuncia acúmulo de lixo na Terra Firme

A denunciante detalha a frequência do problema e o impacto no bairro

24.09.25 17h00

VOCÊ REPÓRTER

Aposentado Valdeci Maia denuncia valão a céu aberto no Jurunas

A situação se agrava nos dias de chuva ou de maré cheia

23.09.25 15h49

VOCÊ REPÓRTER

Pintor Santana Moraes diz que alagamento causa mau cheiro no bairro do Jurunas

De acordo com Santana, a situação piora quando chove

22.09.25 10h53

VOCÊ REPÓRTER

Servidor público Oswaldo Galúcio reclama de parada sem banco na avenida Almirante Barroso

A equipe do Você Repórter foi ao local em janeiro deste ano, mas o problema não foi resolvido

21.09.25 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Doméstica Regiane Farias reclama de via precária no bairro Parque Guajará

De acordo com os moradores, o problema já existe desde julho deste ano e foi preciso improvisar uma proteção no local, para evitar acidentes

20.09.25 12h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda