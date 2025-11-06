Funcionária pública Maria José Correia alerta para árvore com risco de queda no Guamá

Uma árvore está bastante curvada na Avenida José Bonifácio, entre as ruas Paes de Souza e Caripunas, no bairro do Guamá, em Belém, em frente ao Cemitério Santa Izabel. Quem passa pelo local teme que aconteça algum acidente, já que o tronco está inclinado em direção à via, e os pedestres que circulam pela calçada correm risco, pois as raízes estão expostas. A funcionária pública Maria José Correia Ferreira, de 66 anos, transita pelo local todos os dias e detalha o problema, em registro feito na última terça-feira (4).

De acordo com Maria, a situação da árvore impede o ir e vir dos pedestres e traz medo para idosos, crianças e para os visitantes do cemitério localizado nas proximidades. Isso porque a árvore fica de frente para uma parada de ônibus. “Uma topada aqui na calçada, a pessoa se quebra toda, se machuca. Isso não é de agora, já tem uns anos”, afirma.

A funcionária diz, ainda, que outras árvores no perímetro também estão com risco de queda. “Não é só aqui não, na Barão de Igarapé-Miri tem muito”, diz. Por conta da raiz grande do vegetal, que fez com que a calçada cedesse, os pedestres são obrigados a andar na rua entre os veículos.

“A gente tem que ir pela rua. Pagamos nossos impostos e temos o direito de reclamar, temos o direito de ir e vir. Eu quero que eles cuidem mais, a gente também é ser humano, tem gente que vive aqui”, finaliza.

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), da Prefeitura de Belém. No entanto, não houve retorno até o fechamento desta edição.