Aposentada Odenilda Oliveira teme queda de poste inclinado na avenida Mário Covas

Um poste inclinado no cruzamento da avenida Mário Covas com a avenida Três Corações, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, tem preocupado a aposentada Odenilda Teixeira de Oliveira, de 66 anos, que passa pelo local. Segundo a denunciante, a estrutura inclinada tem risco de queda. O registro foi feito no dia 10 de novembro.

Aposentada Odenilda Oliveira (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

Odenilda conta que levou um susto ao se deparar com o poste e teme que o pior aconteça. “É um absurdo. Isso pode prejudicar quem passa por aqui, seja pedestre ou motorista. Basta cair para causar um acidente. Cadê as autoridades para mandar ajeitar esse poste?”, questiona.

A moradora afirma que, apesar de o trecho ter recebido melhorias recentes, o problema compromete a segurança de quem circula pela área. “A via está sinalizada, com asfalto novo e viaduto, mas não adianta nada se um poste cai. Pode causar vários acidentes e prejudicar muitas pessoas”, alerta.

A reportagem solicitou posicionamento da Prefeitura de Ananindeua que apontou que, neste tipo de situação, a responsabilidade seria da Equatorial Energia. Ao ser procurada, a Equatorial Energia informou que o poste é de iluminação pública, responsabilidade da prefeitura municipal.