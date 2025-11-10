Dona de casa Sebastiana Souza reclama de calçada irregular no bairro do Marco

Uma calçada irregular localizada na travessa Perebebuí, entre as avenidas Almirante Barroso e Duque de Caxias, no bairro do Marco, em Belém, vem causando transtornos aos pedestres. Segundo a dona de casa Sebastiana Souza, de 50 anos, buracos, desníveis, e dejetos tornam o trajeto perigoso, especialmente para quem precisa passar diariamente pelo local. A situação permanece sem melhorias há bastante tempo. O registro foi feito no dia 6 de novembro.

Dona de casa Sebastiana Souza (Foto: Cira Pinhero | Especial para O Liberal)

Sebastiana conta que já sofreu acidentes ao tentar circular pelo trecho. “Eu passo direto por aqui e já dei várias topadas. Tem muitos buracos e ainda tem fezes que as pessoas deixam. Isso é uma imundice. Essa calçada não poderia ser assim”, afirma.

A moradora destaca ainda que o problema é agravado pela falta de iluminação adequada. “À noite fica pior. É muito escuro por causa das árvores e perigoso. A gente vem do hospital e, quando passa aqui, é um sufoco”, relata.

A reportagem solicitou posicionamento da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) sobre a condição da calçada na Travessa Perebebuí. Em nota, a pasta informa que "enviará uma equipe técnica à Travessa Perebebuí, no trecho entre as avenidas Almirante Barroso e Duque de Caxias, no bairro do Marco, para avaliar as condições da calçada e executar os serviços necessários de manutenção. A ação tem como objetivo garantir mais segurança, acessibilidade e conforto aos pedestres que circulam diariamente pela área.

A Sezel reforça que atua de forma contínua na conservação urbana de Belém, com frentes de trabalho voltadas à manutenção de vias, calçadas e espaços públicos, contribuindo para a melhoria da mobilidade e da qualidade de vida da população."