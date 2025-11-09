Autônomo Eliel Lima denuncia depredação de parada de ônibus na avenida Almirante Barroso

Uma parada de ônibus localizada na avenida Almirante Barroso com a avenida Júlio César, no bairro do Souza, em Belém, está pichada e com parte da estrutura quebrada. Segundo o autônomo Eliel Amador de Lima, de 36 anos, a depredação tem prejudicado usuários do transporte público, principalmente em dias de chuva, que ficam sem abrigo adequado enquanto aguardam o coletivo. O registro foi feito no dia 5 de novembro.

Autônomo Eliel Lima (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

Eliel trabalha como vendedor ambulante no ponto e relata que a estrutura foi danificada pouco tempo após ser instalada. “Essa parada foi colocada antes do meio do ano, acho que em maio. Menos de dois meses depois já estava quebrada. Em menos de um mês já estava pichada e quebraram o acrílico”, afirma.

O morador conta que os casos de vandalismo ocorrem principalmente à noite. “Durante o dia, a gente cuida, varre, limpa, tenta manter arrumada. À noite, algumas pessoas bêbadas, que saem de jogo de futebol ou de festas, e quebra tudo. A população mesma avacalha”, lamenta.

Eliel afirma ainda que o problema se repete em outras paradas da área. “Essa ainda está melhor. Mais à frente, tem outras que estão piores, sem acrílico nenhum. Quase todas por aqui estão pichadas ou quebradas. No final, quem sofre é a população que precisa de abrigo”, diz.

A reportagem solicitou posicionamento da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) sobre a situação das paradas de ônibus na avenida Almirante Barroso, mas não houve retorno até o fechamento desta edição.