Sorveteiro Antônio Sousa reclama de alagamentos na rua José de Alencar, no Curuçambá

Na rua José de Alencar, entre a estrada do Curuçambá e a travessa Manaus, no bairro do Curuçambá, em Ananindeua, na Grande Belém, moradores relatam que vivem sob condições de saneamento básico precárias e constantes alagamentos após fortes chuvas. Quem reclama é o sorveteiro Antônio Sousa, de 65 anos, que é morador da região.

Antônio conta que a situação compromete a mobilidade dos moradores na região, especialmente em momentos de emergência. Ele menciona um episódio recente em que a esposa sofreu um derrame e precisou ser levada ao hospital. O morador destaca que as condições do local dificultam o acesso de uma ambulância ou mesmo de um carro de aplicativo. "É arriscado. Por uma grande gratidão que ela não morreu”, diz.

Rua José de Alencar, bairro do Curuçambá, em Ananindeua (Foto: Raoni Joseph | O Liberal)

Ele também relata que os esgotos da região estão entupidos, o que agrava ainda mais os problemas enfrentados pelos moradores. A falta de manutenção adequada não apenas causa alagamentos frequentes, mas também favorece a proliferação de insetos e doenças, tornando as condições de vida da comunidade ainda mais vulneráveis.

Antônio solicita uma resposta das autoridades, afirmando já ter buscado ajuda diversas vezes, mas sem sucesso. "Pelo menos para fazer a tubulação aqui e cavar, para colocar o tubo geral que está ali", desabafa.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informa que a via citada está no cronograma de intervenções do órgão.

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidade com colaboração de Mariana Azevedo)