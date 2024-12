Pedestres reclamam de passarela suja e esburacada na avenida Almirante Barroso

Uma passarela na Avenida Almirante Barroso, no bairro do Souza, em Belém, está em condições precárias, tornando-se intransitável para pedestres. A estrutura apresenta buracos, sujeira e iluminação insuficiente, o que agrava a insegurança à noite. Entre os que reclamam da situação estão Nonata Santos, dona de casa de 47 anos, e Gabriela Borges, artista de 30 anos.

"Um descaso!", desabafa Nonata. Aqui tem assalto, chove e está completamente abandonado. Eles deviam cuidar mais, colocar ilumináriaS e olhar mais para a situação que está precária da passarela", diz.

Gabriela Borges, que mora na região, afirma que a situação é uma falta de respeito e descaso com a população. "Fizeram uma reforma, mas aí continuam assim, sabe? Toda esburacada. Quando chove, fica só água. E é ruim porque é perigoso, o risco de sofrer um acidente. Passa muita gente por aqui", pondera.

O acúmulo de lixo na estrutura também incomoda os pedestres. "Tá precisando de uma fiscalização e de uma manutenção, né? Que a gente vê que não tá tendo nenhuma aqui. E é uma coisa que deveria ter com mais frequência, a fiscalização do poder público", observa Gabriela.

Em nota divulgada nesta segunda-feira (30), a Secretaria de Urbanismo de Belém (Seurb), por meio do Departamento de Iluminação Pública, informou que vai restabelecer a iluminação na referida passarela.

"Quanto à estrutura da passarela, a Seurb, via Departamento de Obras Civis, explica que está realizando levantamentos em todas as passarelas da cidade para reformas posteriores", afirma a secretaria.

A Seurb reforçou que possui vários canais de comunicação para atender à população. Solicitações dos serviços de iluminação pública podem ser feitas pelo canal exclusivo de atendimento: 0800 000 3233.

Para facilitar o atendimento das solicitações referentes à iluminação pública dos bairros e distritos de Belém, a Prefeitura conta com outros canais: o portal Luz de Belém e o aplicativo de celular iluminaçãopúblicabelem. É importante que o usuário guarde o número do protocolo.

Os moradores de Belém também podem fazer registros para a melhoria dos serviços na sede do órgão, localizada na avenida Governador José Malcher, 1.622, bairro de Nazaré.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidade, com colaboração de Mariana Azevedo)