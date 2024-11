Motorista Márcio Alves reclama de motoristas de ônibus que não param nas paradas do Entroncamento

Em Belém, ônibus estão "queimando" as paradas próximas ao túnel do Entroncamento, na avenida Almirante Barroso, no bairro de Souza. Quem reclama é o motorista Márcio Alves, de 46 anos, que diz se atrasar para os compromissos de trabalho devido a muitos veículos de transporte público que passam pelos pontos de ônibus e não param para receber os passageiros.

Márcio relata que é comum os passageiros fazerem o sinal, especialmente idosos, e serem ignorados pelos motoristas. "É um desrespeito principalmente com os idosos. Se tiver um idoso nessa parada aqui, aí vai dar com a mão para o ônibus e o ônibus não para. O que que o idoso tem a ver com o trabalho deles? Isso para mim é uma chatice e um desrespeito com a população", reclama.

O motorista também conta que a situação dificulta a pontualidade dele nos compromissos. "Isso daí é uma coisa que atrapalha muito o nosso lado, porque se você tiver que chegar no trabalho cedo, com uma situação dessa, a gente vai ter que chegar atrasado".

Márcio finaliza com um apelo as autoridades competentes para que o problema, que já é antigo, seja resolvido. "Fiscalização teria que ser com frequência, né. Porque as autoridades precisam tomar conhecimento e mudar essa situação", conclui.

A equipe da Redação Integrada de O Liberal procurou a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) para tratar do assunto, mas, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

O que disse a Semob e o Setransbel

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) explicou que as duas paradas localizadas na avenida Almirante Barroso próximo ao Entroncamento são seletivas. A primeira parada atende aos usuários das linhas dos ônibus que seguem pela rodovia BR-316. O segundo ponto de parada é destinado às linhas com itinerário que seguem pela avenida Augusto Montenegro.

A autarquia reforça que nos referidos pontos de paradas, em cada um deles, existem placas contendo as respectivas linhas. É importante esclarecer que os ônibus só param nas respectivas paradas seletivas e o usuário deve se atentar para o ponto onde para o coletivo que necessita pegar.

"Em casos de queima de parada, a Semob orienta que o usuário do sistema de transporte coletivo por ônibus formalize denúncias nos canais de atendimento da autarquia, por meio da Ouvidoria do órgão, pelo site da Semob (belem.pa.gov.br), pelo e-mail (ouvidoria.semob@cinbesa.com.br) ou pelo WhatsApp (91) 98415-4587, somente mensagem de texto", afirmou a Semob.

É necessário descrever a situação, informar hora e local do ocorrido e o código alfanumérico (localizado na lateral e na parte traseira do ônibus). Essas informações são importantes para que os agentes de transporte possam identificar a empresa e operadores, averiguar a denúncia e tomar as providências cabíveis.

Já o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Setransbel) infomou que, em Belém e região metropolitana, circulam em média 1.100 ônibus diariamente. "É necessária a identificação exata da ocorrência para averiguar a denúncia", afirmou a Setransbel.

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenador do núcleo de Atualidade, com colaboração de Mariana Azevedo)