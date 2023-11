Motorista Luiz Antônio reclama de buraco no meio da avenida Senador Lemos

Um buraco localizado no meio da pista, em um trecho da avenida Senador Lemos com a travessa Almirante Wandenkolk, no bairro do Umarizal, em Belém, tem causado transtornos para quem trafega pelo local diariamente. A cratera, que já está na área há quase um mês, oferece riscos não somente aos condutores, mas também aos pedestres e ciclistas que passam pela via, como apontam os denunciantes. A denúncia é relatada pelo motorista Luiz Antônio.

Para sinalizar o trecho, a medida encontrada pelos moradores foi colocar um pneu no meio da avenida. Quem passa pela área conta que os riscos são diários e que apesar dos cuidados para evitar cair no buraco, muitos são os condutores que vez ou outra se acidentam no local. Acidentes envolvendo motos são os mais frequentes. A falta de pavimentação é uma situação constante no local, conforme detalham alguns moradores, que optaram por não se identificar. Eles relatam, ainda, que não é a primeira vez que o buraco se abre no meio da via.

Devido ao tamanho da cratera, outro problema registrado nesse perímetro é a água parada que se forma no local, além do lixo que já se acumulou no buraco. Outra preocupação de quem mora nas redondezas é a possível proliferação de doenças, uma vez que, com as chuvas, a água ainda demora para escoar. Os condutores que trafegam precisam redobrar a atenção, além de diminuir a velocidade para evitar qualquer tipo de acidente.

Segundo Luiz Antônio, que passa pelo trecho com frequência, o buraco já está no local há cerca de 20 dias, nesse perímetro da via, que fica localizada no centro da capital e tem um fluxo diariamente. Segundo ele, até o momento, nada foi feito para tapar a cratera. “Eu já vi acidente de moto aqui, principalmente. E a noite nem se fala. Nossa cidade está um abandono. É lixo, é buraco. Está um abandono total. Por onde a gente olha tem buraco, tem lixo, tem tudo”, afirma.

“Geralmente, se for alguém desatento, vai cair nesse buraco. Nem todos [os locais] tem uma sinalização que nem essa aí. Aqui colocaram um pneu. Mas, se vim desatento, a situação pode ficar pior”, completa. Ainda segundo os relatos, alguns reparos já foram feitos para sanar a situação, mas a solução não foi definitiva até o momento.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento sobre o caso à Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e à Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb). A reportagem solicitou detalhes acerca das soluções para o problema. No entanto, até o momento, os órgãos ainda não deram retorno.

