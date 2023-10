Motociclista Jonas Fonseca denuncia buraco e falta de reparos na travessa Bom Jardim

Pela terceira vez, a equipe do Você Repórter foi novamente até a travessa Bom Jardim, na esquina com a rua Engenheiro Fernando Guilhon, no bairro do Jurunas, em Belém, para ouvir as reclamações dos moradores e comerciantes da área. Um grande buraco, que já havia sido denunciado, ainda está no perímetro, causando acidentes e prejudicando a passagem de veículos. O motociclista Jonas Fonseca conta que o buraco está há mais de dois anos no local.

O motociclista diz que passa diariamente pelo local e o problema não muda (Igor Mota / O Liberal)

O buraco é motivo de pauta desde as duas últimas passagem da equipe do Você Repórter pelo local. O trecho cedeu ao lado de pontos comerciais e se tornou uma vala aberta. Além disso, o buraco está fundo, pois cede a cada dia e possui acúmulo de terra e água fétida do esgoto. O trecho impede a passagem de ciclistas e afasta os pedestres, que evitam caminhar pelo perímetro.

VEJA MAIS:

"Entra governo e sai governo, e esse buraco nunca é tapado. Esse problema não saí daí. Já mexeram várias vezes nessa rua, menos nesse buraco. Em outra parte da rua, você também observa problemas de buracos", conta o motociclista.

A concentração de água no buraco preocupa a comunidade, que diz que isso reflete o problema dos alagamentos. Em períodos de chuva, os moradores afirmam que os alagamentos demoram a secar, pois a via também apresenta problema com valas abertas. As denúncias apontam que o esgoto está entupido e que o asfalto da via está cedendo por conta de falhas na tubulação.

buraco na travessa bom jardim Pedestres e ciclistas precisam desviar da área Moradores e comerciantes dizem que idosos já caiu no buraco A poça é grade e o buraco ficou profundo com o tempo

"Esse buraco prejudica a passagem das motos e dos carros, isso atrasa o trabalho de todo mundo. Eu nunca sofri acidente por aqui, mas sofri vários riscos por conta desse buraco. Por pouco, quase caí nesse buraco, fui tentar me apoiar para evitar a queda. Eu sempre passo por aqui na via e nunca vi tapar esse buraco", reclama Jonas.

A reportagem solicitou nota para a Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (Sesan) e aguarda retorno do órgão.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.