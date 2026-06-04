Motociclistas invadem faixa de pedestres na Augusto Montenegro, diz servidora Dilma Guimarães

Quem precisa transitar pela faixa de pedestres localizada na avenida Augusto Montenegro, em frente ao Residencial Natália Lins, no bairro do Mangueirão, em Belém, se depara com uma situação desafiadora e perigosa. Motociclistas invadem o espaço destinado aos pedestres para conversões irregulares, colocando a população em risco, como explica a funcionária pública Dilma Guimarães, de 52 anos. O registro foi feito na segunda-feira (1).

“É preciso tomar muito cuidado, principalmente pela manhã, no horário em que as pessoas estão saindo para trabalhar. Eu já tive que parar para o motoqueiro passar, sendo que a vez era do pedestre, minha no caso. Aí eu parei para o motociclista passar. Então, isso daqui a gente vive constantemente”, reclama.

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Segundo ela, a situação ocorre todos os dias. Os piores momentos são pela manhã e à tarde. Mesmo com um retorno próximo, localizado abaixo do Viaduto Eng. José Augusto Soares Affonso, os motociclistas ainda optam pelas conversões irregulares.

“Eles não calculam o quanto estão prejudicando a vida das pessoas e deles mesmos. Infelizmente tem que prestar atenção, às vezes o sinal está aberto para a gente passar, tem que esperar eles passarem para a gente poder prosseguir”, finaliza.

Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) informa que irá reforçar as ações de fiscalização na área citada, com o objetivo de coibir infrações de trânsito e garantir mais segurança aos pedestres que utilizam a faixa de travessia.

A Segbel também destaca a importância da participação da população no encaminhamento de denúncias e relatos sobre situações que coloquem em risco a segurança viária. As ocorrências podem ser registradas por meio da Ouvidoria da secretaria, pelo e-mail ouv@segbel.pmb.pa.gov.br ou pelo WhatsApp (91) 98415-4587, para que as equipes competentes possam avaliar e adotar as medidas cabíveis.