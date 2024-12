Moradores reclamam do descarte irregular de lixo e falta de iluminação na Tv. Angustura, em Belém

Há cerca de 1 ano, moradores da Travessa Angustura, entre as avenidas Senador Lemos e Pedro Álvares Cabral, no bairro da Sacramenta, em Belém, estão sofrendo com o descarte irregular de lixo e falta de iluminação pública. O aposentado Henrique Lima, 79 anos, e a cabeleireira Silvana Quadros, 54 anos, pedem que o problema seja resolvido o quanto antes.

“Nós estamos vivendo isso há mais de 1 ano, porque as pessoas trazem lixo e entulhos de outros lugares e descartam aqui na frente das nossas casas. Então, a gente está sofrendo esse transtorno já há muito tempo”, reclama Silva Quadros.

O problema persiste por mais de 1 ano (Foto: Raoni Joseph)

A moradora conta que essa não é a primeira vez que essa situação fica crítica. “A última vez levou quase 6 meses para vir limpar aqui. Nós ligamos e pedimos para virem aqui fazer a limpeza, mas até agora nunca ninguém veio, só prometem, mas nunca vem de fato”, lamenta a moradora.

Outro problema enfrentado pelos moradores é a falta de iluminação pública. Henrique Lima explica que essa situação causa uma enorme insegurança nos moradores. “Aqui tem 2 postes, esse aqui e o outro lado. Está tudo escuro. Apesar que foi substituído, mas já queimou. A falta de energia vai nos deixar vulneráveis a roubo e arrombamentos. Estamos muito preocupados com isso”, diz o morador.

Falta de iluminação pública causa insegurança aos moradores (Foto: Raoni Joseph)

Em nota encaminhada na tarde de quinta-feira, a Ciclus Amazônia, responsável pela gestão de resíduos sólidos em Belém, informou que a coleta na Travessa Angustura no bairro da Sacramenta está regular e é realizada toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 7h da manhã. "A empresa pede a colaboração dos moradores para descartarem o lixo de acordo com o calendário da coleta para evitar acúmulo nas vias públicas", diz a empresa em nota.

A Secretaria de Urbanismo de Belém (Seurb), por meio do Departamento de Iluminação Pública, informou nesta quinta-feira (28/11) que iria encaminhar uma equipe da Luz de Belém ao local para fazer a manutenção corretiva da área. Na manhã do sábado (30/11) a Seurb atualizou a informação e afirmou que o problema da iluminação pública na área foi resolvido na sexta-feira (29/11).

"A Seurb reforça que possui vários canais de comunicação para atender à população. Solicitações dos serviços de iluminação pública podem ser feitas pelo canal exclusivo de atendimento: 0800 000 3233. Para facilitar, ainda mais, o atendimento das solicitações referentes à iluminação pública dos bairros e distritos de Belém, a Prefeitura conta com outros canais: o portal Luz de Belém e o aplicativo de celular iluminaçãopúblicabelem. É importante que o usuário guarde o número do protocolo. Os moradores de Belém também podem fazer registros para a melhoria dos serviços na sede do órgão, localizada na avenida Governador José Malcher, 1.622, bairro de Nazaré.", detalha a nota.

A reportagem do O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), no entanto, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

