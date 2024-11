Moradores da travessa Cristina Cardoso, na Cabanagem, reclamam da falta de saneamento 

Moradores da Travessa Cristina Cardoso, no bairro da cabanagem, em Belém, reclamam da falta de saneamento básico na via. Quando chove tudo alaga e quando faz sol é muita é muita poeira. Os moradores Rosali Barbosa e Emanuel Galvão falam um pouco da realidade de quem mora na via.

A confeiteira Rosali Barbosa, 42, mora na travessa há 28 anos e diz que essa a realidade de falta de saneamento complica a vida dos moradores independente da época do ano. Quando chove os moradores enfrentam o alagamento. "Quando chove isso aqui tudinho alaga. O povo que mora mais na frente fica pior ainda, porque é uma descida e não tem para onde a água escorrer", reclama.

Rosali Barbosa denuncia que quando chove, a travessa alaga e dificulta o trânsito dos moradores do local (Reprodução/ Raoni Joseph)

Quando não está em período de chuva o problema também continua, pois acumula muita poeira. "Não tem saneamento básico e quando é dia de sol, muita poeira. Quando o carro passa sobe a poeira. É muito complicado", pontua.

O aposentado Emanuel Galvão, 65, é morador do local há oito anos e reforça a reclamação da vizinha, pois ele destaca as mesmas questões como problema. Ele diz que com a falta de saneamento os moradores enfrentam problemas que são corriqueiros. "Não tem como você sair de casa e não sujar os pés, não sujar roupa quando está em período de chuva. Por isso, quando chove a gente fica em casa e impossibilitado de sair para resolver nossas questões do dia a dia", pontua.

E para piorar a realidade, o morador diz que por conta de uma obra que está tendo nas proximidades quando chove a situação do alagamento piora, em decorrência do entulho acumulado. "Só o colégio que escapa porque já é alto lá. Mas aqui a água vem e a gente fica patinando na água. Quando não é inverno é verão. Poeira que não acaba mais. E assim nós vamos vivendo", reclama o morador.

O morador acrescenta que a Travessa Cristina Cardoso nunca chegou a ser asfaltada. "Inclusive, todo mundo que mora aqui há mais tempo sempre viu essa rua do mesmo jeito", reclama o morador.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saneamento para saber sobre a realidade e providências da via e aguarda retorno.