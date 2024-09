Moradores da passagem 17 de agosto reclamam de falta de saneamento e asfalto

Quem mora na passagem 17 de agosto com a rua K1, no bairro do Curió- Utinga, em Belém, encontra várias dificuldades para trafegar na via, como mato alto, lixo e muito entulho. A autônoma Mirailda da Silva, vive no local há cerca de dois anos.

Ela faz tratamento contra um câncer e diz que já perdeu consulta por não conseguir sair de casa. "Faço tratamento e muitas vezes fico ilhada aqui, porque não tem como sair, perco minha consulta e depois tenho que remarcar, uma dificuldade", diz

VEJA MAIS

A rua nunca foi asfaltada, e os próprios moradores tentam amenizar os transtornos para viver de maneira digna. "Colocamos entulhos para podermos transitar aqui. Tem uma parte que ainda é ponte", fala.

Quando chove, a rua fica bastante alagada, a água acumulada chega a alcançar os joelhos dos moradores. "Quando chove, demora muito para secar. A água fica parada e é um risco terrível de doenças, tem muitas crianças e pessoas idosas por aqui", conta.

A falta de saneamento básico na via é o maior problema para os denunciantes. "Olha como está a situação dessa rua, só água, e isso causa doenças. Alagamentos trazem doenças como a dengue. Não temos saneamento básico, vivemos aqui num abandono total, ninguém olha pra cá", lamenta.

O acúmulo de água devido a falta de saneamento já causou doenças entre os moradores da área, conforme relata a autônoma. "Já tiveram muitos casos de dengue aqui, por conta dessa água suja que fica acumulada, acaba que temos que meter o pé nessa água", diz.

“Aqui quando chove fica muito alagado, a gente não tem como sair de casa, carros de aplicativos não entram aqui. Nós pedimos que o Poder Público olhe para nós, que pelo menos coloquem uma rede de esgoto, porque é difícil. Pelo menos o saneamento que é o que mais precisamos aqui”, pede Mirailda.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento edição não houve retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.