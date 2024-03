Mecânico João Melo pede asfalto na alameda Alvorada, no Curuçambá

Morar em uma rua que tenha pavimentação asfáltica virou o sonho dos moradores da alameda Alvorada, localizada no bairro do Curuçambá, em Ananindeua. Moradores já perderam as contas de quantas vezes a via ficou alagada por conta das chuvas. O mecânico de equipamentos industriais, João Melo, de 26 anos, foi quem fez a denúncia.

Morador da passagem Alvorada há dois anos, João conta que em 2023, uma equipe da prefeitura foi até o local para dar início às obras, mas, segundo ele, tudo continua do mesmo jeito. "Há quase um ano, foi dada uma esperança quando começaram as obras do meio fio e passaram uma máquina abrindo a rua, mas abandonaram as obras depois", relata.

A via nunca recebeu nenhum tipo de benfeitoria, e quando chove, a situação só piora, fica difícil se locomover em uma rua só buracos e tomada por lama das chuvas. "Quando chove a rua fica intrafegável, devido a dificuldade do acesso. Pessoas vão pros seus trabalhos ou para alguma atividade social e tem que passar por toda uma lama, com a possibilidade de cair e se sujar", pontua João.

"Toda a vizinhança está insatisfeita por causa das condições da rua. A nossa rua está só buracos, a maioria dos moradores aqui possuem moto, inclusive eu. E já passei por situações de quase cair junto com minha esposa, tentando seguir viagem para atividades seculares. Tem uma vizinha que está grávida, seu marido tem moto. Eles já passaram pela mesma situação que eu, e ela está grávida, já pensou se alguma coisa ruim acontece?”, questiona o morador.

O denunciante relata ainda que, outras ruas nas proximidades receberam o serviço de pavimentação asfáltica. "Asfaltaram várias ruas aqui próximo, mas essa e algumas outras ficaram abandonadas. Um exemplo é a rua Porto Surdo, aqui próximo, também mexeram nela, mas abandonaram, falsas esperanças. Esperamos pelo menos um posicionamento da prefeitura sobre quando virá a infraestrutura do local”, finaliza.

A redação integrada de O Liberal procurou a prefeitura de Ananindeua para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

