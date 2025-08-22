Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Você Repórter chevron right

Você Repórter

Mande sua história ou denúncia e ela poderá ser transformada em notícia. Aqui é Jornalismo Colaborativo!

Fotógrafo Raimundo Neto denuncia grande acúmulo de entulho na Cremação

O fotógrafo também criticou a forma como o descarte é feito, muitas vezes em horários irregulares

Laura Serejo* e Cira Pinheiro

O acúmulo de entulho na Travessa 9 de Janeiro, entre as passagens Alegria e Santa Lúcia, no bairro da Cremação, em Belém, tem causado transtornos e preocupação ao fotógrafo Raimundo Neto, de 66 anos. No dia 20 de agosto, ele fez a denúncia e afirmou que o problema já dura mais de dois meses e atrapalha tanto o trânsito quanto a rotina de quem vive na área.

image Fotógrafo Raimundo Neto (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

O morador contou que um mau cheiro incomoda quem vive próximo ao local. “Esse lixo já está há mais de dois meses e não houve providências ainda. Colocam capim, móveis velhos e todo tipo de entulho. Está atrapalhando muito a rua”, relata.

Raimundo destacou que o problema já chegou a causar acidentes. “Esses dias, um carro furou o pneu por causa da quantidade de entulho e quase atropelou uma vizinha. Foi por pouco que não aconteceu uma tragédia”, lembra.

O fotógrafo também criticou a forma como o descarte é feito, muitas vezes em horários irregulares. “O lixo é jogado de madrugada ou a qualquer hora do dia. Quando a gente reclama, ainda dizem que estamos errados. Estão transformando esse local em um ponto de descarte de lixo”, afirma.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.

Em nota divulgada na sexta-feira (22/8), a Ciclus Amazônia, empresa responsável pela gestão de resíduos sólidos em Belém, informou que o local mencionado seria limpo ainda na sexta-feira pelas equipes operacionais.

"A coleta domiciliar na área ocorre regularmente de segunda a sábado, a partir das 7h. A empresa reforça que denúncias de descarte irregular devem ser feitas pelo número 181, da Segurança Pública do Pará, de forma gratuita e com anonimato garantido.", detalha.

"Já a coleta programada de entulhos, destinada a volumes de até 1 metro cúbico (equivalente a uma caixa d’água de 1.000 litros), pode ser solicitada pela população por meio do Canal de Atendimento ao Cidadão, no número (91) 98405-3100, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h. O prazo para recolhimento do resíduo é de até 72 horas após a solicitação.", acrescenta.

A reportagem também solicitou nota a Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), e aguarda posicionamento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

você repórter

entulhos na rua
Você Repórter
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

OUTRAS NOTÍCIAS

VOCÊ REPÓRTER

Fotógrafo Raimundo Neto denuncia grande acúmulo de entulho na Cremação

O fotógrafo também criticou a forma como o descarte é feito, muitas vezes em horários irregulares

22.08.25 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Autônoma Edna Cruz alerta para poste com risco de queda no Guamá

A moradora reforçou que a situação já se arrasta há anos

21.08.25 14h23

VOCÊ REPÓRTER

Autônomo Antônio Costa denuncia falta de asfalto na Marambaia

Chuva agrava situação de via sem manutenção, segundo o morador

19.08.25 10h36

VOCÊ REPÓRTER

Aposentado Edivaldo Rocha alerta para passagem com alagamentos constantes no Curió-Utinga

De acordo com o denunciante, o prejuízo também atinge bens materiais

18.08.25 11h33

VOCÊ REPÓRTER

Artesã Maria Mendonça alerta para árvore que ameaça casas e provoca quedas de energia no Marco

Ventos e chuvas fortes agravam ainda mais o problema

16.08.25 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Chef de cozinha Cleia Souza denuncia alagamentos no bairro do Tapanã

Segundo relatos, os próprios moradores improvisaram uma ponte para atravessar a área alagada

15.08.25 18h10

VOCÊ REPÓRTER

Autônomo Rafael Martins denuncia trânsito desorganizado no bairro do Castanheira

O trecho, de mão única, sofre com a desorganização e a falta de fiscalização

14.08.25 17h20

VOCÊ REPÓRTER

Empresário Cleverson Silva alerta para alagamentos constantes no Coqueiro

A travessa 13 de Maio e avenida Brasil, bem como outras áreas próximas, alagam com frequência

13.08.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda