Fotógrafo Raimundo Neto denuncia grande acúmulo de entulho na Cremação

O acúmulo de entulho na Travessa 9 de Janeiro, entre as passagens Alegria e Santa Lúcia, no bairro da Cremação, em Belém, tem causado transtornos e preocupação ao fotógrafo Raimundo Neto, de 66 anos. No dia 20 de agosto, ele fez a denúncia e afirmou que o problema já dura mais de dois meses e atrapalha tanto o trânsito quanto a rotina de quem vive na área.

Fotógrafo Raimundo Neto (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

O morador contou que um mau cheiro incomoda quem vive próximo ao local. “Esse lixo já está há mais de dois meses e não houve providências ainda. Colocam capim, móveis velhos e todo tipo de entulho. Está atrapalhando muito a rua”, relata.

Raimundo destacou que o problema já chegou a causar acidentes. “Esses dias, um carro furou o pneu por causa da quantidade de entulho e quase atropelou uma vizinha. Foi por pouco que não aconteceu uma tragédia”, lembra.

O fotógrafo também criticou a forma como o descarte é feito, muitas vezes em horários irregulares. “O lixo é jogado de madrugada ou a qualquer hora do dia. Quando a gente reclama, ainda dizem que estamos errados. Estão transformando esse local em um ponto de descarte de lixo”, afirma.

Em nota divulgada na sexta-feira (22/8), a Ciclus Amazônia, empresa responsável pela gestão de resíduos sólidos em Belém, informou que o local mencionado seria limpo ainda na sexta-feira pelas equipes operacionais.

"A coleta domiciliar na área ocorre regularmente de segunda a sábado, a partir das 7h. A empresa reforça que denúncias de descarte irregular devem ser feitas pelo número 181, da Segurança Pública do Pará, de forma gratuita e com anonimato garantido.", detalha.

"Já a coleta programada de entulhos, destinada a volumes de até 1 metro cúbico (equivalente a uma caixa d’água de 1.000 litros), pode ser solicitada pela população por meio do Canal de Atendimento ao Cidadão, no número (91) 98405-3100, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h. O prazo para recolhimento do resíduo é de até 72 horas após a solicitação.", acrescenta.

A reportagem também solicitou nota a Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), e aguarda posicionamento.