Feira da Cidade Nova 6 está abandonada e precisando de reforma, diz denúncia

A feira da Cidade Nova 6, localizada entre as WEs 78, 79 e 80, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, está com problemas de infraestrutura, lixo, falta de segurança e sem iluminação pública, segundo denúncias anônimas encaminhadas para equipe do Eu Repórter. Um morador da área conta que a situação precária do espaço acaba atraindo roedores e urubus, causando riscos à saúde.

"Sinceramente, é desumano o lixo misturado a alimentos, urubus em cima e próximos a um posto de saúde, de uma escola. É um completo abandono", desabafa o denunciante. De acordo com ele, há muito lixo no entorno da feira, causando incômodo na área.

Sobre a estrutura da feira, há relatos de áreas deterioradas e falta de iluminação pública, além de ser um local sem segurança. "Não me recordo quando houve a última limpeza ou reforma. Moro há 25 anos aqui e sei que esse problema não é algo novo", acrescenta. "Todas as gestões que passaram apenas mandaram limpar o lixo algumas vezes, mas nunca tomaram uma decisão efetiva de reforma e criação de algo no local do lixão", conta o morador.

A Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura de Ananindeua (Sesan) informou, por nota, que neste segundo semestre, a prefeitura assinará a ordem de serviço para reforma e revitalização da Feira da Cidade Nova VI. "Sobre o lixo, a Sesan faz questão de ressaltar que recolhe todo material de lixo doméstico as segunda, terças, quartas, quintas, sextas e aos sábados, só que, infelizmente, carroceiros de outros locais despejam irregularmente materiais na área", diz o texto.

Em relação aos resíduos descartados, a Secretaria Municipal de Serviço Urbano (Seurb) informou que realiza periodicamente a limpeza da área em conjunto com a fiscalização, mas que o local é um ponto crítico de entulhos. O órgão acrescenta que está trabalhando em um projeto para proporcionar áreas para o descarte regular desses resíduos.

Já a Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social (Sesds), por meio da Guarda Municipal, informa que realiza o patrulhamento com viatura e guarda a pé na área da feira.

