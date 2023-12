Entregador João Paulo Maciel diz que a ciclofaixa da avenida Tavares Bastos não é respeitada

A ciclofaixa na avenida Tavares Bastos, entre as avenidas Pedro Álvares Cabral e Almirante Barroso, no bairro do Souza, em Belém, deveria trazer segurança aos ciclistas. Porém, não é bem isso que acontece. O entregador de aplicativo, João Paulo Maciel, de 21 anos, mora próximo ao local e comentou que quase sofreu um acidente por conta da imprudência dos motoristas.

"Nesta ciclofaixa, por dois dias seguidos na semana passada, eu quase fui atropelado. Estava pedalando pela ciclofaixa e o motorista saiu da via dos carros, o condutor subiu e invadiu a ciclofaixa. Ele ainda buzinou para mim como se eu estivesse errado. Eu precisei desviar para a calçada, pois além desse risco, havia parte da ciclofaixa que estava alagada e tive que ir para a calçada. O motorista ainda baixou o vidro do carro e me ofendeu", relata João Paulo Maciel.

O denunciante conta que essas situações como risco de acidentes e ofensas feitas pelos motoristas, são comuns durante o trajeto. João reclama da falta de segurança durante o percurso na ciclofaixa. "É muito mais tranquilo a gente trafegar pelo outro lado, na contramão, do que trafegar na própria ciclofaixa. Já que eles (motoristas) não nos respeitam", reclama João.

João Paulo Maciel, de 21 anos (Reprodução | Bruno Macedo)

João também disse que a via não possui nenhuma fiscalização. Ele acrescenta que nunca presenciou viaturas da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) no local. "Ali na frente tem placas de sinalização, dizendo que é proibido parar ou proibido estacionar. Mas os condutores continuam estacionando por aqui como se fosse nada. Nunca vi agentes da Semob fazerem qualquer tipo de fiscalização", conta.

O cobrador Hélio Augusto, de 51 anos, passa com frequência pela ciclovia e diz que é muito perigoso utilizá-la. Segundo o denunciante, alguns motoristas estacionam em cima da ciclofaixa, fazendo conversões irregulares e colocando, assim, em risco os ciclistas. Os riscos, segundo Hélio, são maiores em horários de pico, quando há alta movimentação dos veículos. "Tem muitos condutores que não respeitam a ciclofaixa. Eles trafegam por aqui pela faixa, dificultando o acesso para nós, ciclistas", ressalta.

Ciclofaixa na avenida Tavares Bastos (Reprodução | Bruno Macedo)

Durante a reportagem, Hélio apontou para um veículo que estava estacionado na ciclofaixa. "Agora mesmo, como vocês podem ver, tem um veículo estacionado aqui. Não tem como sair dessa, às vezes até tentamos desviar, mas arriscamos a nossa vida. O principal perigo que passamos é o risco de acidentes por aqui. Eu utilizo bastante essa ciclofaixa para ir na casa de amigos ou parentes, mas o risco de acidentes é inevitável", diz.

Semob

Em nota divulgada na sexta-feira (22), a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) informou que mantém fiscalização regular com agentes de trânsito em ponto fixo na avenida Tavares Bastos com a avenida Almirante Barroso, bem como, em rondas com viaturas e motocicletas, com o apoio do guincho, para coibir o uso do espaço do ciclista por outros tipos de veículos. Também destacou que, mediante flagrante de infração, realiza a autuação.

"Essa fiscalização é feita nos principais corredores da cidade. Inclusive, na avenida Tavares Bastos. Como resultado dessa fiscalização, já foram aplicadas 75 autuações, em 2023, por transitar na ciclofaixa da referida avenida", acrescenta a nota.

"Por lei, os agentes de trânsito só podem autuar mediante flagrante. Ou seja, não podem fazer uso de vídeos feitos por usuários. Somente equipamentos regulamentados pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) são considerados para comprovação e aplicação de multa, como é o caso do radar e câmeras de videomonitoramento", detalha a Semob.

