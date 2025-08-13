Empresário Cleverson Silva alerta para alagamentos constantes no Coqueiro

No Conjunto Jardim Sideral, bairro do Coqueiro, a esquina da travessa 13 de Maio com a Avenida Brasil alaga com frequência. Além disso, as áreas próximas também enchem — uma situação que piora com as chuvas, prejudicando os comerciantes da área, que sofrem com a diminuição de clientes. Segundo o empresário Cleverson Silva, de 33 anos, o problema faz parte da rotina da comunidade há mais de um ano. O registro foi feito nesta terça-feira (12).

Nos últimos quatro meses, os alagamentos pioraram. “Nem choveu e está essa situação”, diz Cleverson. “Tudo entupido, de ponta a ponta. Estamos na maior calamidade aqui”.

Com as chuvas, a avenida Brasil também fica completamente alagada; “Vira uma piscina. A água chega a invadir as lojas e quando os ônibus passam, fica pior ainda porque eles jogam a água para dentro da loja”, afirma o empresário.

Ele diz que as más condições da rua resultaram em uma queda de 50% nas vendas da própria loja. Na análise de Cleverson, o problema se origina de bueiro entupido e descaso das autoridades. “Eles têm recursos para isso. Tem o caminhão que faz o desentupimento dos bueiros, mas é descaso também, porque já foi feita a denúncia com eles”, destaca.

Um dos buracos na via fica submerso com os alagamentos. Com isso, um motociclista já foi vítima de acidente no local.“Já caiu um rapaz aqui [no buraco] que estava de moto, quase o carro passa por cima dele. Demos socorro, se não o carro teria passado por cima”, comenta.

“Todos os comerciantes estão sendo prejudicados quando chove. Nós estamos no Pará, chove todo dia”, finaliza.

A redação integrada de O Liberal solicitou posicionamento à Secretária Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel). Em nota, a pasta afirma que está programada para esta semana a operação Tapa-Buraco no bairro do Coqueiro, que conta, além da recuperação asfáltica, com desobstrução de bueiros e limpeza das vias.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades