Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Você Repórter chevron right

Você Repórter

Mande sua história ou denúncia e ela poderá ser transformada em notícia. Aqui é Jornalismo Colaborativo!

Empresário Cleverson Silva alerta para alagamentos constantes no Coqueiro

A travessa 13 de Maio e avenida Brasil, bem como outras áreas próximas, alagam com frequência

Ayla Ferreira*, com colaboração de Cira Pinheiro

No Conjunto Jardim Sideral, bairro do Coqueiro, a esquina da travessa 13 de Maio com a Avenida Brasil alaga com frequência. Além disso, as áreas próximas também enchem — uma situação que piora com as chuvas, prejudicando os comerciantes da área, que sofrem com a diminuição de clientes. Segundo o empresário Cleverson Silva, de 33 anos, o problema faz parte da rotina da comunidade há mais de um ano. O registro foi feito nesta terça-feira (12).

Nos últimos quatro meses, os alagamentos pioraram. “Nem choveu e está essa situação”, diz Cleverson. “Tudo entupido, de ponta a ponta. Estamos na maior calamidade aqui”.

Com as chuvas, a avenida Brasil também fica completamente alagada; “Vira uma piscina. A água chega a invadir as lojas e quando os ônibus passam, fica pior ainda porque eles jogam a água para dentro da loja”, afirma o empresário.

Ele diz que as más condições da rua resultaram em uma queda de 50% nas vendas da própria loja. Na análise de Cleverson, o problema se origina de bueiro entupido e descaso das autoridades. “Eles têm recursos para isso. Tem o caminhão que faz o desentupimento dos bueiros, mas é descaso também, porque já foi feita a denúncia com eles”, destaca.

Um dos buracos na via fica submerso com os alagamentos. Com isso, um motociclista já foi vítima de acidente no local.“Já caiu um rapaz aqui [no buraco] que estava de moto, quase o carro passa por cima dele. Demos socorro, se não o carro teria passado por cima”, comenta.

“Todos os comerciantes estão sendo prejudicados quando chove. Nós estamos no Pará, chove todo dia”, finaliza.

A redação integrada de O Liberal solicitou posicionamento à Secretária Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel). Em nota, a pasta afirma que está programada para esta semana a operação Tapa-Buraco no bairro do Coqueiro, que conta, além da recuperação asfáltica, com desobstrução de bueiros e limpeza das vias.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Você Repórter
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

OUTRAS NOTÍCIAS

VOCÊ REPÓRTER

Rafael Martins denuncia desorganização e falta de fiscalização no trânsito na Augusto Montenegro

O trecho, de mão única, sofre com a desorganização e a falta de fiscalização

14.08.25 17h20

VOCÊ REPÓRTER

Empresário Cleverson Silva alerta para alagamentos constantes no Coqueiro

A travessa 13 de Maio e avenida Brasil, bem como outras áreas próximas, alagam com frequência

13.08.25 8h00

VOCÊ REPÓRTER

Pintor Léo Pereira teme que árvore com raízes comprometidas caia na Cidade Velha

As raízes da árvore estão prejudicadas pela estrutura da calçada

12.08.25 18h28

VOCÊ REPÓRTER

Artesã Arlete Marques denuncia estrutura precária na passagem Tito Franco

Problema tem causado avarias em veículos, danos a pneus e forçado motoristas a subir na calçada

11.08.25 18h35

VOCÊ REPÓRTER

Assistente de vendas Luiz Fábio Neves denuncia praças abandonadas no conjunto Cordeiro de Farias

A limpeza das duas praças está sendo feita pela comunidade, que pede atenção do poder público

11.08.25 9h50

TRANSTORNOS

Autônomo Guilherme Barros denuncia falta de calçada na Avenida Augusto Montenegro

Pedestres e ciclistas enfrentam riscos diários no trecho em Belém

09.08.25 12h00

PREJUÍZOS

Cantor Roberto Rodrigues denuncia buraco com água parada na passagem José de Alencar

Moradores da passagem José de Alencar, localizada na BR-316, no bairro Castanheira, em Belém, convivem há cerca de 20 anos com um grande buraco

08.08.25 18h08

VOCÊ REPÓRTER

Dona de casa Adinete Miranda denuncia rua intrafegável no Parque Verde

Buracos, lama, e falta de drenagem são os problemas enfrentados diariamente por quem vive em um trecho da Rua Belém

07.08.25 17h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda