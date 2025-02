Empresário Adriano Araújo denuncia problemas na tubulação da Rua Averano Rocha com a Padre Eutíquio

Em Belém, a rua Avertano Rocha, com a travessa Padre Eutíquio, apresenta alagamento há mais de uma década, conforme relato do empresário Adriano Araújo, que trabalha no local. Ele cita que o problema penaliza o funcionamento de empresas na área, sobretudo no período de chuvas, e espera que uma obra definitiva seja feita para solucionar a situação.

De acordo com Adriano Araújo, empresário de 50 anos que atua no local, o problema não é recente. “Infelizmente, essa situação na Avertano Rocha esquina com a Padre Eutíquio já existe há mais de 15 anos. A prefeitura até realiza algumas limpezas, mas o problema não é apenas a sujeira nas ruas, e sim as tubulações que estão comprometidas”, relata.

Diante da falta de solução definitiva, os próprios moradores e comerciantes se mobilizam para tentar amenizar os impactos dos alagamentos. “Nós nos juntamos e pagamos para que pessoas façam a limpeza aqui. Os carros ficam todos debaixo d’água, e a gente não sabe o que fazer. Só para você ter uma ideia, pagamos mais de R$ 10 mil de IPTU e continuamos sendo penalizados por um problema que deveria ser resolvido pelos órgãos responsáveis”, desabafa Adriano.

A região afetada abriga diversos estabelecimentos comerciais, além de uma delegacia e um órgão de contabilidade. Os alagamentos frequentes impactam diretamente o funcionamento desses locais, causando prejuízos financeiros e transtornos diários. “Aqui fica tudo alagado, e depois que a água escoa, há um grande acúmulo de sujeira. Além de pagar impostos altos, ainda temos que arcar com a limpeza do local para conseguir trabalhar”, explica o empresário.

Adriano também chama a atenção para o momento que a cidade vive, com obras acontecendo em diferentes pontos devido à preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém em 2025. “Tem uma obra aqui na frente. Poderiam aproveitar e fazer uma adaptação para conectar a drenagem e resolver de vez esse problema. A gente espera que essa nova gestão olhe por nós e tome providências”, finaliza.

A redação de O Liberal aguarda um posicionamento da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) sobre o problema relatado pelos moradores e comerciantes da região.