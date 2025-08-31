Empreendedora Daiana de Freitas denuncia rua em estado precário no Júlia Seffer

A empreendedora Daiana de Freitas Coelho, 33 anos, denunciou que a Avenida Santana, na esquina com a Rua Macapá, no bairro Júlia Seffer, em Ananindeua, está em condições precárias. Segundo a moradora, a via sofre com acúmulo de lixo, falta de asfalto e alagamentos frequentes, o que gera transtornos à comunidade. O registro foi feito dia 26 de agosto.

Empreendedora Daiana de Freitas (Foto: Max Sousa | Especial para O Liberal)

“Aqui há muito tempo que tem esse descaso. Eu fui uma das moradoras que já denunciei há alguns anos. Para a gente que quer empreender, como eu e minha família, é muito difícil. Queremos uma resposta que possa nos ajudar a melhorar a nossa rua, porque a Rua Macapá liga várias outras e impacta muita gente”, afirma Daiana.

Ela reforça ainda os impactos no dia a dia dos moradores. “Além da dificuldade do direito de ir e vir, tem a questão do mau cheiro, da fumaça e também desses caminhões que passam 24 horas. O peso acaba deteriorando a área. A gente não tem sossego de jeito nenhum”, desabafa.

Para a empreendedora, a situação compromete até a renda das famílias. “O mau cheiro e a sujeira impedem a gente de trabalhar direito, até de viver com dignidade aqui. A rua está completamente esquecida, e isso se tornou um descaso total com quem mora e precisa passar por aqui todos os dias”, completa.

A reportagem solicitou nota a Prefeitura de Ananindeua, mas não obteve resposta até o fechamento dessa edição.