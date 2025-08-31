Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Você Repórter chevron right

Você Repórter

Mande sua história ou denúncia e ela poderá ser transformada em notícia. Aqui é Jornalismo Colaborativo!

Empreendedora Daiana de Freitas denuncia rua em estado precário no Júlia Seffer

Para a empreendedora, a situação compromete até a renda das famílias

Laura Serejo*

A empreendedora Daiana de Freitas Coelho, 33 anos, denunciou que a Avenida Santana, na esquina com a Rua Macapá, no bairro Júlia Seffer, em Ananindeua, está em condições precárias. Segundo a moradora, a via sofre com acúmulo de lixo, falta de asfalto e alagamentos frequentes, o que gera transtornos à comunidade. O registro foi feito dia 26 de agosto.

image Empreendedora Daiana de Freitas (Foto: Max Sousa | Especial para O Liberal)

“Aqui há muito tempo que tem esse descaso. Eu fui uma das moradoras que já denunciei há alguns anos. Para a gente que quer empreender, como eu e minha família, é muito difícil. Queremos uma resposta que possa nos ajudar a melhorar a nossa rua, porque a Rua Macapá liga várias outras e impacta muita gente”, afirma Daiana.

Ela reforça ainda os impactos no dia a dia dos moradores. “Além da dificuldade do direito de ir e vir, tem a questão do mau cheiro, da fumaça e também desses caminhões que passam 24 horas. O peso acaba deteriorando a área. A gente não tem sossego de jeito nenhum”, desabafa.

Para a empreendedora, a situação compromete até a renda das famílias. “O mau cheiro e a sujeira impedem a gente de trabalhar direito, até de viver com dignidade aqui. A rua está completamente esquecida, e isso se tornou um descaso total com quem mora e precisa passar por aqui todos os dias”, completa.

A reportagem solicitou nota a Prefeitura de Ananindeua, mas não obteve resposta até o fechamento dessa edição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

você repórter

lixo acumulado

falta de asfalto
Você Repórter
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

OUTRAS NOTÍCIAS

VOCÊ REPÓRTER

Empreendedora Daiana de Freitas denuncia rua em estado precário no Júlia Seffer

Para a empreendedora, a situação compromete até a renda das famílias

31.08.25 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Aposentada Maria dos Santos denuncia alagamentos no Tapanã

Segundo a denunciante, a situação dificulta o tráfego de veículos e já provocou acidentes

30.08.25 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Mestre de obras Ivo Oliveira denuncia falta de saneamento no Guamá

O morador explica que tentou amenizar a situação com recursos próprios

29.08.25 9h22

VOCÊ REPÓRTER

Marceneiro Claudionor Pinheiro alerta sobre constante alagamento no Conjunto Verdejante I

O morador destaca ainda o impacto na rotina da comunidade escolar e dos trabalhadores

28.08.25 13h50

VOCÊ REPÓRTER

Empresária Kassia Maia denuncia precariedade na Rua Presidente Costa e Silva, no Tapanã

Segundo Kassia, até serviços de emergência têm dificuldade de acesso ao local

27.08.25 13h46

VOCÊ REPÓRTER

Costureira Eliana Santos denuncia situação precária da Rua Santo Elias, no Parque Guajará

A rua está sem asfalto, bueiros estão destampados e uma obra não foi finalizada

25.08.25 14h39

VOCÊ REPÓRTER

Dona de casa Cristiane Santos denuncia alagamentos no bairro do Una

Segundo ela, os moradores convivem diariamente com o problema da falta de pavimentação

24.08.25 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Fotógrafo Raimundo Neto denuncia grande acúmulo de entulho na Cremação

O fotógrafo também criticou a forma como o descarte é feito, muitas vezes em horários irregulares

22.08.25 12h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda