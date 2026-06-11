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Empreendedor Fábio Lobato denuncia ‘lixão’ ao lado do Complexo do Jurunas

Além do lixo, moradores afirmam que o espaço possui focos de dengue

O Liberal
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O empreendedor Fábio Lobato, de 42 anos. (Foto: Reprodução | Raoni Joseph)

O Complexo do Jurunas, em Belém, é um dos espaços mais movimentados do bairro, muito procurado por moradores para compras de rotina. Porém, em uma área ao lado do local, há um ‘lixão’ irregular, que reúne diversos tipos de lixo e entulho: restos de móveis, sacolas, pneus, materiais de construção e lixo doméstico estão entre os resíduos encontrados. Segundo o empreendedor Fábio Lobato, de 42 anos, o problema persiste desde o ano de 2024. O registro foi feito no dia 9 de junho.

“Estamos sofrendo há dois anos com o descaso da Prefeitura de Belém. A macrodrenagem da Estrada Nova está parada, e também tem essa situação do lixo. Todos os dias jogam mais e mais lixo, coisas podres, peixes, todos os tipos de resíduos as pessoas jogam”, reclama. Por conta do lixo, o local está cheio de urubus, atraídos pelos restos de alimentos. Além disso, há a presença de mato alto e uma pequena ‘lagoa’ de água parada.

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Quando chove, a área fica completamente alagada, impedindo os moradores de saírem do local de forma adequada. Eles precisam lidar com o alto nível de água e os riscos da exposição à água misturada com o entulho. “Infelizmente, até o momento, a Prefeitura de Belém não resolveu e tem nos deixado essa situação precária aqui. Tem focos de dengue, o próprio pessoal da saúde confirmou. Não vimos resultado aqui, diante da Prefeitura de Belém, para nos trazer uma solução ou pelo menos tentar diminuir o sofrimento dos moradores”, afirma.

O empreendedor relata que a situação impacta até o trânsito do local, o que, para ele, é um retrato da falta de qualidade de vida de quem mora na área. “Infelizmente, essa é a realidade que nós estamos passando aqui na Bernardo Sayão, no bairro dos Jurunas. Dá para ver o lixo sendo jogado, mas não tem ninguém, fiscalização, nada. E é assim que acontece, infelizmente, todos os dias. E a gente aqui, como morador, fica muito triste de ver a situação ao qual nós estamos vivendo”, lamenta.

A reportagem solicitou posicionamento à Prefeitura de Belém sobre o lixo, alagamento, falta de fiscalização e focos de dengue, e à Ciclus Amazônia sobre o descarte irregular. A Ciclus Amazônia informou que o local mencionado é considerado um ponto de descarte irregular de resíduos domiciliares e entulho. Informa ainda que enviará uma equipe operacional ao endereço citado para realizar a limpeza.

"As informações sobre o calendário de coleta definido para cada região da cidade podem ser consultadas no site oficial da companhia: www.ciclusamazonia.com.br. A coleta programada de entulho, para volumes de até 1 metro cúbico, pode ser solicitada pelo WhatsApp (91) 98405-3100, com prazo de até 72 horas para recolhimento”, diz o comunicado. A Ciclus destaca, ainda, que denúncias de descarte irregular podem ser feitas de forma anônima e gratuita pelo número 153, da Guarda Municipal.

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