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Aposentado Osvaldo Sousa denuncia alagamentos e falta de saneamento básico na passagem Douglas Cohen

Os impactos da chuva são tão fortes que até impedem os moradores de saírem de casa

O Liberal

Quem mora na passagem Douglas Cohen, no trecho entre a passagem Frederico Hosana e a travessa Souza Franco, em Icoaraci, convive com alagamentos constantes, lixo e falta de saneamento básico. O aposentado Osvaldo Souza, de 79 anos, conta que os impactos da chuva são tão fortes que até impedem os moradores de saírem de casa, trazendo impactos para o trabalho e vida escolar. O registro foi feito no dia 9 de junho.

“Enche muito aqui. Quando a chuva está forte, não pode sair daqui, e as crianças que vão para o colégio precisam pegar mototáxi porque enche muito lá [no final da rua]”, conta  Osvaldo Sousa Cardoso. Quando chove, a água começa a escorrer no início da passagem, que fica no cruzamento com a Av. Augusto Montenegro, e termina no trecho no cruzamento com a passagem Souza Franco. Por conta disso, algumas casas no fim da via estão com a estrutura prejudicada.

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“As pessoas já caíram aqui. Um dia, um rapaz estava de moto, trazendo a garotinha na garupa. Quando nós vimos, ela havia caído no lago que se formou, dentro d’água”, diz o aposentado. Há alguns dias, outro acidente também foi visto no local. Uma ciclista derrapou em um dos buracos da rua e acabou quebrando a perna.

Para Osvaldo, a situação é preocupante, pois falta infraestrutura, asfalto e saneamento básico. “Reclamamos do lixo que fica ali. Não aparece uma máquina, já fui três vezes na Prefeitura pedir uma máquina para limpar, eles prometem e não aparecem. Tem também um jambeiro para podar, que está no fio da luz. Vieram tirar foto, mas não veio ninguém limpar”, denuncia.

Mesmo sem chuvas, a situação no local é crítica. Os moradores que retornam da feira com compras sofrem para carregar as sacolas, já que a via não é asfaltada e também está cheia de buracos. “Onde eu moro não alaga, mas lá no final da rua alaga muito. Quando vou buscar meu neto, nós voltamos por dentro da água”, lamenta.

A reportagem solicitou posicionamento à Prefeitura de Belém acerca dos alagamentos, lixo e falta de poda das árvores. Através de nota, a Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) informou que não havia recebido solicitações sobre a demanda da poda na passagem Douglas Cohen.

"A Sezel ressalta que o Distrito de Icoaraci está sendo contemplado pelo programa "Viva Bairro", uma iniciativa da Prefeitura de Belém que promove ações integradas de limpeza, drenagem, arborização, terraplenagem e pavimentação asfáltica em diversas localidades, visando levar melhorias estruturais de forma contínua a diferentes ruas. Sobre o jambeiro mencionado, uma equipe da Divisão de Poda e Roçagem irá ao local. Caso a situação exija intervenções na rede de alta tensão, a secretaria solicitará o apoio técnico da concessionária Equatorial para que o serviço seja executado com a devida segurança", diz o comunicado.

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