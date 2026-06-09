Aposentado Osvaldo Sousa denuncia alagamentos e falta de saneamento básico na passagem Douglas Cohen
Os impactos da chuva são tão fortes que até impedem os moradores de saírem de casa
Quem mora na passagem Douglas Cohen, no trecho entre a passagem Frederico Hosana e a travessa Souza Franco, em Icoaraci, convive com alagamentos constantes, lixo e falta de saneamento básico. O aposentado Osvaldo Souza, de 79 anos, conta que os impactos da chuva são tão fortes que até impedem os moradores de saírem de casa, trazendo impactos para o trabalho e vida escolar. O registro foi feito no dia 9 de junho.
“Enche muito aqui. Quando a chuva está forte, não pode sair daqui, e as crianças que vão para o colégio precisam pegar mototáxi porque enche muito lá [no final da rua]”, conta Osvaldo Sousa Cardoso. Quando chove, a água começa a escorrer no início da passagem, que fica no cruzamento com a Av. Augusto Montenegro, e termina no trecho no cruzamento com a passagem Souza Franco. Por conta disso, algumas casas no fim da via estão com a estrutura prejudicada.
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“As pessoas já caíram aqui. Um dia, um rapaz estava de moto, trazendo a garotinha na garupa. Quando nós vimos, ela havia caído no lago que se formou, dentro d’água”, diz o aposentado. Há alguns dias, outro acidente também foi visto no local. Uma ciclista derrapou em um dos buracos da rua e acabou quebrando a perna.
Para Osvaldo, a situação é preocupante, pois falta infraestrutura, asfalto e saneamento básico. “Reclamamos do lixo que fica ali. Não aparece uma máquina, já fui três vezes na Prefeitura pedir uma máquina para limpar, eles prometem e não aparecem. Tem também um jambeiro para podar, que está no fio da luz. Vieram tirar foto, mas não veio ninguém limpar”, denuncia.
Mesmo sem chuvas, a situação no local é crítica. Os moradores que retornam da feira com compras sofrem para carregar as sacolas, já que a via não é asfaltada e também está cheia de buracos. “Onde eu moro não alaga, mas lá no final da rua alaga muito. Quando vou buscar meu neto, nós voltamos por dentro da água”, lamenta.
A reportagem solicitou posicionamento à Prefeitura de Belém acerca dos alagamentos, lixo e falta de poda das árvores. Através de nota, a Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) informou que não havia recebido solicitações sobre a demanda da poda na passagem Douglas Cohen.
"A Sezel ressalta que o Distrito de Icoaraci está sendo contemplado pelo programa "Viva Bairro", uma iniciativa da Prefeitura de Belém que promove ações integradas de limpeza, drenagem, arborização, terraplenagem e pavimentação asfáltica em diversas localidades, visando levar melhorias estruturais de forma contínua a diferentes ruas. Sobre o jambeiro mencionado, uma equipe da Divisão de Poda e Roçagem irá ao local. Caso a situação exija intervenções na rede de alta tensão, a secretaria solicitará o apoio técnico da concessionária Equatorial para que o serviço seja executado com a devida segurança", diz o comunicado.
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